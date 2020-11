The Queen's Gambit και The Crown | Τα κοστούμια από τις δημοφιλείς σειρές σε μία εικονική έκθεση στο Brooklyn Museum

Τα κοστούμια των δύο δημοφιλών σειρών του Netflix "The Crown" και "The Queen's Gambit" εκτίθενται τώρα στη δωρεάν εικονική έκθεση του Μουσείου του Μπρούκλιν, "The Queen and The Crown". Οι επισκέπτες θα δουν αρκετά ρούχα από τις πρωταγωνίστριες των σειρών, μαθαίνοντας πώς εξελίσσεται η εμφάνισή τους με την πάροδο του χρόνου.

Η συλλογή είναι μία συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεων του μουσείου που ενώνουν το fashion design με τα μουσειακά αντικείμενα, όπως "Killer Heels: The Art of the High-Heeled Shoe” (2014), "David Bowie is” (2018) και "Pierre Cardin: Future Fashion” (2019).

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια προ-ηχογραφημένη συνομιλία από τους Binder, Roberts και Yokobosky, οι οποίοι συζητούν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τις γκαρνταρόμπες των δύο σειρών. Το πάνελ συντονίζεται από τη βραβευμένη από την Ακαδημία σχεδιάστρια κοστουμιών Ruth E. Carter. Η έκθεση "The Queen and The Crown" δημιουργήθηκε από το Netflix σε συνεργασία με το Μουσείο του Μπρούκλιν. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη εδώ έως τις 13 Δεκεμβρίου.