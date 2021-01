Το extravagant Afro της βασίλισσας Charlotte στο Bridgerton είναι εμπνευσμένο από τη Beyoncé

Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για την πρόσφατη επιτυχία του Netflix, το Bridgerton χωρίς να αναφερθεί στα μαλλιά. Οι υπέροχες περούκες της σειράς σε συνδυασμό με τα πλούσια κοστούμια συνθέτουν τα τέλεια outfits. Ο σχεδιαστής μαλλιών και μακιγιάζ Marc Pilcher, φυσικά, εμπνεύστηκε από επίσημα πορτραίτα και ιστορικές εικόνες από τη Regency Era της Αγγλίας, αλλά είχε επίσης και πιο μοντέρνες επιρροές, όπως ταινίες από τη δεκαετία του '50, παλιά αστέρια του Χόλιγουντ (όπως η Audrey Hepburn), ακόμη και ποπ σταρ της σύγχρονης εποχής (όπως η Beyoncé) για να στήσει τελικά τα looks του ρομαντικού δράματος.

"Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, στην πραγματικότητα είχα μια συζήτηση με τον Chris, τον showrunner", λέει ο Pilcher στο BAZAAR.com. "Και βασικά ήταν σαν, "Δεν έχει μείνει τίποτα στη ζωή της (της βασίλισσας). Ο σύζυγός της είναι τρελός και βασικά περιμένει να πεθάνει. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, αλλά να δοκιμάζει ρούχα και να πηγαίνει σε πάρτι και χορούς". Έτσι είπα, "Λοιπόν, γιατί να μην της βάζουμε μια διαφορετική περούκα κάθε φορά που πηγαίνει σε ένα χορό και θα ταιριάζει με τη στολή της;" Αυτό που ήθελα επίσης να κάνω ήταν να δείξω την αφρικανική της καταγωγή, γιατί όταν κοιτάζετε τα πορτραίτα εκείνη την εποχή, υπήρχαν πολύ λίγα με γυναίκες αφρικανικής καταγωγής και αυτά τα looks".

"Υπήρχε ένα ιδιαίτερο look εκείνη την εποχή, το οποίο ονομάστηκε Gainsborough look, που ήταν στην πραγματικότητα μία περούκα παρόμοια με αυτή στην ταινία The Dutchess με την Keira Knightley. Βγαίνει εκεί το Gainsborough look και καθώς κοιτούσα κάποιες φωτογραφίες, είπα: "Αποφάσισα ότι θα κάνω αυτό το σχήμα, αλλά θα το βασίσω στη Beyoncé Knowles στο Austin Powers. Και είπα θα κάνω τη μεγαλύτερη περούκα που έχετε δει ποτέ".

"Το κάναμε λοιπόν όπως η Beyoncé με αυτό το υπέροχο χάλκινο χρυσό έξω. Αυτή η περούκα ήταν κυριολεκτικά πέντε περούκες ραμμένες μαζί. Έτσι, αγοράσαμε τέσσερις περούκες Afro και μια άλλη. (...) Και θυμάμαι την πρώτη φορά που έπρεπε να βγει και σκεφτόμουν "Μήπως το παρακάναμε;". Απλώς περίμενα να πούνε οι παραγωγοί "Όχι". Αλλά, φυσικά, βγήκε έξω και όλοι ήταν κάπως "Ω, Θεέ μου, φαίνεσαι καταπληκτική".

Στον αντίποδα των extravagant Afro μαλλιών, ήταν οι micro bangs της Daphne που σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητες. "Ήταν βασισμένες στην Audrey Hepburn από το War and Peace. Αν κοιτάξετε τις εικόνες για αυτήν την ταινία, προφανώς, ήταν φτιαγμένη τη δεκαετία του 1950, αν και, πάλι, ήταν μια ταινία περιόδου Regency. Αρχικά, ήταν απλά ίσιες, κοντές αφέλειες. Αλλά τότε καθώς προχωρήσαμε, ο Chris ήθελε να δείχνουν πιο ανάλαφρες παρά τόσο ξεκάθαρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διασπάστηκαν απλώς για δείξουμε περισσότερα το πρόσωπό της. Και μετά σε μεταγενέστερα επεισόδια, τις χαλαρώσαμε ακόμη περισσότερο, γιατί θέλαμε να δούμε μία εξέλιξη του πόσο είχε μαλακώσει ο χαρακτήρας".