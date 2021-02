Το έργο της φεμινίστριας και οραματίστριας Niki de Saint Phalle σε μία νέα έκθεση στο MoMA

Την πρώτη έκθεση της οραματίστριας και φεμινίστριας καλλιτέχνιδος Niki de Saint Phalle (1930‒2002) παρουσιάζει το MoMA στη Νέα Υόρκη. Με τίτλο Niki de Saint Phalle: Structures for Lifewill, η έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 11 Μαρτίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέτει πάνω από 200 έργα που δημιουργήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τον θάνατο της καλλιτέχνιδος, συμπεριλαμβανομένων γλυπτών, εκτυπώσεων, σχεδίων, κοσμημάτων, ταινιών και αρχειακού υλικού. Επισημαίνοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση και δέσμευση της Saint Phalle και την εμπλοκή της σε βασικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η έκθεση θα επικεντρωθεί σε έργα που δημιούργησε για να μεταμορφώσει τόσο το περιβάλλον και την κοινωνία όσο και τον άνθρωπο.

Niki de Saint Phalle at Tarot Garden, Garavicchio, Italy, 1980s. Photographer unknown

Από την αρχή της καριέρας της τη δεκαετία του 1950, η Saint Phalle στράφηκε εναντίον των αποδεκτών καλλιτεχνικών πρακτικών, δημιουργώντας έργα που απαιτούσαν συναρμολογήσεις, καθώς και λειτουργικούς και συνεργατικούς τρόπους παραγωγής. Η καλλιτέχνης κέρδισε αρχικά την προσοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τους Tirs της, πίνακες που έγιναν με "σφαίρες" χρώματος, και Nanas, έντονα χρωματισμένα γλυπτά γυναικείων μορφών των οποίων οι κυρτές καμπύλες θα αποτελούσαν μεγάλο μέρος της δουλειάς της. Αρχίζοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Saint Phalle άρχισε να παράγει γλυπτά μεγάλης κλίμακας, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση της πρακτικής της σε αρχιτεκτονικά έργα, κήπους γλυπτικής, βιβλία, εκτυπώσεις, ταινίες, σετ θεάτρων, ρούχα, κοσμήματα και το δικό της άρωμα.