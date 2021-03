Ο Γιάννης Βαρελάς παρουσιάζει τη νέα του ατομική έκθεση στη The Breeder

Η γκαλερί The Breeder εγκαινιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Γιάννη Βαρελά, με τίτλο Double-Blind, στην οποία ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει ένα νέο σώμα δουλειάς που περιλαμβάνει έργα σε καμβά και σε χαρτί, εγκαταστάσεις, γλυπτά και video works.

Στην έκθεση αυτή ο Γιάννης Βαρελάς παρουσιάζει μια σειρά από εκτενή "ψυχολογικά τοπία”. Οι μεγάλες ζωγραφικές αναπαραστάσεις τοποθετούν την ανθρώπινη μορφή πέρα από την αρχική της πρόθεση να "αναζητήσει τον εαυτό της” - με όλες τις συμβάσεις και τις παθολογικές προβολές που μια τέτοια διαδικασία απαιτεί. Τα άτομα και οι μικρές αυτές ομάδες των δύο και των τριών ανθρώπων έχουν πλέον μεταφερθεί στον ίδιο τον τόπο ανάπτυξης του ψυχικού τους οράματος. Ο κόσμος τους είναι ταυτόχρονα ζωντανός και ακίνητος, οι δε μορφές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Στέκονται πίσω από συμβολικές γέφυρες πιστεύοντας ότι αγναντεύουν την προοπτική ενός γαλήνιου τοπίου (Under Two Bridges), όμως στην πραγματικότητα η προοπτική αυτή έχει καταργηθεί, ο χώρος γύρω τους μικραίνει, τα επίπεδα ενοποιούνται κι η φαντασιακή χλωρίδα τους πλησιάζει επικίνδυνα. Έχουν επιτέλους φτάσει στους ειδυλλιακούς προορισμούς τους με τα ανθηρά λιβάδια και την εξοχική κατοικία στον λόφο που επιβλέπει την πλάση (The Couple), αλλά οι ίδιοι έχουν προδοθεί απ’ τους παλιούς εαυτούς τους που τους ακολουθούν: Οι σχέσεις τους είναι οι ίδιες, ιεραρχικές, ενοχικές, νοσηρές, κι η σωματική ελευθερία που ονειρεύονταν δεν μπορεί να πραγματωθεί καθώς τα μέλη τους έχουν πρηστεί καθηλώνοντάς τους σε θέσεις και στάσεις εγκλωβισμού και απραξίας.

Ο Γιάννης Βαρελάς (γενν. 1977) ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Λος Άντζελες. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Royal College of Art του Λονδίνου. Ανάμεσα στις ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και Anima I, Benaki Museum, Athens, Greece (2019); Monster, Onassis Cultural Centre, Athens, Greece (2017); New Flags for a New Country / Destroying Elvis, Onassis Stegi, Athens, Greece (2016). Έργα του Γιάννη Βαρελά βρίσκονται σε κορυφαίες ιδιωτικές και θεσμικές συλλογές, όπως στη Saatchi Collection του Λονδίνου, στη Συλλογή του Δάκη Ιωάννου στην Αθήνα, στη Zabludowicz Collection του Λονδίνου, στη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη και στη The Hort Family Collection στη Νέα Υόρκη.

The Breeder, Ιάσονος 45, Αθήνα, www.thebreedersystem.com, Διάρκεια έκθεσης: 18 Μαρτίου - 29 Μαΐου 2021.

Κεντρική φωτογραφία: Γιάννης Βαρελάς, The Company, 2020, © Γιάννης Βαρελάς, Παραχώρηση γκαλερί The Breeder.