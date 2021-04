The Crown | Όλες οι λεπτομέρειες για τον 5ο κύκλο

Τα γυρίσματα για τον 5ο κύκλο του The Crοwn ξεκινούν τον Ιούλιο και αντίθετα με όσα ακούγονταν μέχρι στιγμής δεν θα είναι η τελευταία σεζόν της σειράς αλλά θα ακολουθήσει κι άλλος, όπως επιβεβαίωσε το Netflix.

Πότε θα είναι η πρεμιέρα

Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Ιούλιο στα Elstree Studios βόρεια του Λονδίνου κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα κατά του covid. Η πρεμιέρα του 5ου κύκλου θα γίνει όμως το 2022, όχι εξαιτίας της πανδημίας, αλλά λόγω του αρχικού προγραμματισμού του Netflix. Επομένως μετά την φθινοπωρινή πρεμιέρα του 4ου κύκλου, οι fans θα πρέπει να περιμένουν ακόμα ένα χρόνο για τον επόμενο κύκλο.

Θα υπάρξει κι άλλος κύκλος

Τον Ιανουάριο του 2020 το Netflix είχε ανακοινώσει ότι ο πέμπτος κύκλος θα είναι ο τελευταίος της δημοφιλούς σειράς, η streaming πλατφόρμα τελικά ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ακόμα ένας. "Όπως ξεκινήσαμε να συζητάμε για την πλοκή του πέμπτου κύκλου, έγινε ξεκάθαρο ότι θα ήταν καλύτερο για την πολυπλοκότητα της ιστορίας να επιστρέψουμε στο αρχικό πλάνο και να κάνουμε έξι κύκλους" είπε ο δημιουργός της σειράς Peter Morgan σε ανακοίνωςσή του.

Οι νέοι ηθοποιοί

Η Imelda Staunton θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ στον πέμπτο κύκλο με την ηθοποιό να δηλώνει πως "νιώθω μεγάλη τιμή που μπαίνω σε μια τόσο δημιουργική ομάδα και να πάω το The Crown στο τελικό του προορισμό".

Η Lesley Manville που είχε πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στο 'Phantom Thread' θα υποδύεται την πριγκίπισσα Μαργαρίτα την επόμενη σεζόν, μετά την εκπληκτική Helena Bonham Carter.

Ο Jonathan Pryce θα υποδυθεί στις επόμενες δύο σεζόν τον πρίγκιπα Φίλιππο μετά τον Tobias Menzies. Ο ηθοποιός είχε λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το Two Popes αλλά είχε υποδυθεί και τον High Sparrow στο δημοφιλές Game of Thrones.

H Elizabeth Debicki που έχουμε δει στα The Man from U.N.C.L.E., The Great Gatsby και Tenet θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Diana μετά την εκπληκτική στον ρόλο Emma Corrin.