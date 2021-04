BAFTA 2021 | Οι νικητές των βραβείων

Το "Nomadland" της Chloe Zhao κυριάρχησε στα κινηματογραφικά βραβεία ταινιών BAFTA , κατακτώντας αυτά για την καλύτερη ταινία, Α’ Γυνακείου Ρόλου για την Frances McDormand, σκηνοθεσίας για την Chloé Zhao και φωτογραφίας.

Απονεμήθηκαν συνολικά 17 βραβεία σε μια διήμερη τελετή (τα τεχνικά βραβεία δόθηκαν το Σάββατο) όπου οι παρουσιαστές Edith Bowman και Dermot O'Leary βρίσκονταν ζωντανά στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, μαζί με κάποιους ηθοποιούς που απένειμαν βραβεία, όπως ο Hugh Grant, Tom Hiddleston και Priyanka Chopra Jonas. Επιπλέον, οι Anna Kendrick, Renee Zellweger και άλλοι συνδέθηκαν ζωντανά από ένα στούντιο στο Λος Άντζελες. Όλοι οι υποψήφιοι συμμετείχαν ψηφιακά. Στην τελετή έγινε επίσης ένα μικρό αφιέρωμα στο πρίγκιπα Φίλιππο που απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της BAFTA.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν ήταν το "Promising Young Woman" που κέρδισε δύο βραβεία (καλύτερης βρετανικής ταινίας και πρωτότυπου σεναρίου) και το "The Father" (Α’ Αντρικού Ρόλου και Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο).

Τέλος, ο Ang Lee τιμήθηκε με το BAFTA Fellowship, το οποίο παρέλαβε από τα χέρια του Βρετανού ηθοποιού Hugh Grant.

Η φετινή απονομή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την αναθεώρηση της ποικιλομορφίας του θεσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το περσινό σκάνδαλο #BAFTAsSoWhite.

H λίστα με τους φετινούς υποψήφιους και τους νικητές:

Καλύτερη ταινία

Νικητής: NOMADLAND

Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears, Chloé Zhao

THE FATHER

Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, David Parfitt

THE MAURITANIAN

TBC

PROMISING YOUNG WOMAN

Ben Browning, Emerald Fennell, Ashley Fox, Josey McNamara

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Stuart Besser, Marc Platt

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Νικήτρια: FRANCES McDORMAND

Nomadland

BUKKY BAKRAY

Rocks

RADHA BLANK

The Forty-Year-Old Version

VANESSA KIRBY

Pieces of a Woman

WUNMI MOSAKU

His House

ALFRE WOODARD

Clemency

Α΄Ανδρικού Ρόλου

Νικητής: ANTHONY HOPKINS

The Father

RIZ AHMED

Sound of Metal

CHADWICK BOSEMAN

Ma Rainey’s Black Bottom

ADARSH GOURAV

The White Tiger

MADS MIKKELSEN

Another Round

TAHAR RAHIM

The Mauritanian

