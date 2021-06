"She Said" | Η νέα ταινία για το σκάνδαλο με τον Harvey Weinstein που συγκλόνισε το Hollywood

Δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς το σκάνδαλο με το διάσημο παραγωγό ταινιών Harvey Weinstein, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2017 για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό από δεκάδες γυναίκες, καθεστώς που διήρκησε για πάνω από δύο δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε στην εξάπλωση των κινημάτων #MeToo και #TimesUp και στην αλλαγή της νοοτροπίας του Hollywood. Την αποκάλυψη έκαναν δύο δημοσιογράφοι, η Megan Twohey και η Jodi Kantor, των οποίων το άρθρο ξεσκέπασε τον κινηματογραφικό κολοσσό, οδηγώντας τον για 23 χρόνια στη φυλακή, μία ιστορία που έλαβε το πράσινο φως για να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Deadline, η Universal Pictures προετοιμάζει τη δημιουργία της ταινίας, "She Said" που βασίζεται στο best-seller She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement των Twohey και Kantor, στο οποίο αφηγούνται το ταξίδι προς την αλήθεια, με σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση και όλη την έρευνα που διεξήχθη ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν φωνή για το δικό τους καλό και των επόμενων γενιών.

Τα ονόματα των Carey Mulligan και Zoe Kazan έχουν ακουστεί για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τις ηθοποιούς να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Η ταινία πρόκειται να ξεκινήσει την παραγωγή αυτό το καλοκαίρι με σκηνοθέτη τη Maria Schrader (γνωστή για το Unorthodox) και σεναριογράφο τη βραβευμένη με όσκαρ Rebecca Lenkiewicz.

Στο επίκεντρο της ταινίας δεν είναι ούτε ο Weinstein, ούτε το σκάνδαλο. Αντίθετα, σκοπός είναι να πέσει φως στην ομάδα γυναικών δημοσιογράφων που αψήφησαν τις απειλές και προσηλώθηκαν στον στόχο τους, όπως έκαναν οι ταινίες "Spotlight" και "All the President's Men".

Για τις ηθοποιούς Mulligan και Kazan δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν, αφού συμμετείχαν μαζί στο "The Seagull" στο Broadway το 2008 ενώ η Mulligan είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία "Wildlife" στην οποία η Kazan ήταν η μία εκ των σεναριογράφων αλλά και παραγωγός. Παρ'όλ'αυτά είναι η πρώτη φορά που θα τις δούμε να παίζουν μαζί στη μεγάλη οθόνη, αν εντέλει οι συζητήσεις έχουν θετική έκβαση. Επίσης, να σημειωθεί πως την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Annapurna και Plan B, εταιρεία του Brad Pitt.