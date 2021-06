Beckett: Η πρώτη ταινία του Netflix που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα

Beckett είναι ο τίτλος της πρώτης ταινίας του Netflix που έχει γυριστεί στην Ελλάδα και θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Αυγούστου. Η ταινία που αρχικά είχε τον τίτλο "Born To Be Murdered" είναι μια ιταλοαμερικανική παραγωγή, τα δικαιώματα της οποίας αγοράστηκαν από το Netlix.

Με πρωταγωνιστές τον John David Washington, γιο του διάσημου ηθοποιού Denzel Washington, και την Alicia Vikander, η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι που πηγαίνει στην Ελλάδα για διακοπές και πέφτει θύμα μιας βίαιης συνωμοσίας.

Το θρίλερ καταδίωξης γυρίστηκε στα Τρίκαλα, τα Ζαγοροχώρια, τα Μετέωρα αλλά και την Αθήνα, με τις πρώτες φωτογραφίες από την ταινία να δείχνουν τον πρωταγωνιστή στον σταθμό του τρένου στην Ομόνοια αλλά και στην πλατεία Συντάγματος εν μέσω μιας διαδήλωσης.

Η επίσημη αφίσα, μάλιστα, της ταινίας είναι φωτογραφημένη σε μια αθηναϊκή ταράτσα με φόντο τις χαρακτηριστικές πολυκατοικίες του κέντρου της πόλης.

Ο Fernindando Cito Filomarino σκηνοθετεί την ταινία σε παραγωγή του Luca Guadagnino (του Suspiria αλλά και του Call Me By Your Name), ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Πάνος Κορώνης, Λένα Κιτσοπούλου, Ανδρέας Μαριανός, κ.α.

Δείτε ένα στιγμιότυπο του Beckett στο trailer με τις καλοκαιρινές κυκλοφορίες του Netflix (στο 00:45)