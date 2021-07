Ο οίκος Chanel ανακηρύσσεται μέγας χορηγός της Γαλλικής Ταινιοθήκης

Η ιστορία του Οίκου Chanel και της Γαλλικής Ταινιοθήκης (Cinémathèque française) ξεκίνησε το 2018 με το έργο του Robert Bresson και πιο συγκεκριμένα την αποκατάσταση της ταινίας του Ladies of the Park. Συνεχίστηκε το 2020 με την υποστήριξη εκδηλώσεων όπως η αναδρομική έκθεση Tout Godard, η οποία προσέλκυσε πλήθος κινηματογραφόφιλων από τις 8 Ιανουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2020.

Σήμερα η Chanel ανανεώνει τη στήριξή της στο ίδρυμα και ανακηρύσσεται σε μέγας χορηγός της για τα επόμενα 3 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς με τον κόσμο του κινηματογράφου, που ξεκίνησε η Gabrielle Chanel στη δεκαετία του 1930.

Μέσα από το πρόγραμμα χορηγίας, ο οίκος θα στηρίξει:

Ρετροσπεκτίβες που έχουν σχέση με την ιστορία του Οίκου, όπως το αφιέρωμα στον Alain Resnais (3 - 28 Νοεμβρίου 2021). Το 1961, η Delphine Seyrig, φορώντας κομμάτια από τη συλλογή Haute Couture της Gabrielle Chanel, φώτισε τη μεγάλη οθόνη πρωταγωνιστώντας στην ταινία Last Year at Marienbad. Η επιτυχία των κοστουμιών ήταν τέτοια που ο Τύπος αναφέρθηκε στο μαύρο σιφόν φόρεμα που φορούσε η ηθοποιός ως "το Marienbad φόρεμα"... Η Chanel στήριξε την αποκατάσταση της ταινίας το 2018, και φέτος συνεργάζεται με τη Γαλλική Ταινιοθήκη στην αναδρομική παρουσίαση του σκηνοθέτη Alain Resnais.

Η Carole Bouquet θα είναι επικεφαλής του Φεστιβάλ Toute la Mémoire du Monde που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλική Ταινιοθήκη από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2022.

Την έκθεση Romy Schneider, the invention of a modern woman. "Η Chanel με έμαθε τα πάντα χωρίς ποτέ να μου δίνει συμβουλές. Δεν πρόκειται για έναν οίκο μόδας όπως οι άλλοι.... Είναι μια κομψότητα που ικανοποιεί το μυαλό περισσότερο κι από το μάτι" είχε πει η Romy Schneider το 1963. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Γαλλική Ταινιοθήκη από τις 16 Μαρτίου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Αποκατάσταση ταινιών, όπως το αριστούργημα του Jean Renoir The Rules of the Game (1939), τα κοστούμια του οποίου είχε σχεδιάσει η Gabrielle Chanel.

Αποκατάσταση αρχειακού υλικού, όπως το shooting script της ταινίας του Luchino Visconti Ludwig (1973), της σεναριογράφου Renata Franceschi, ένα μοναδικής αξίας ντοκουμέντο με φωτογραφίες, σκίτσα και ζωγραφιές και το shooting script της ταινίας Last Year at Marienbad του Alain Resnais (1961) από τη σεναριογράφο Sylvette Baudrot.