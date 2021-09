Abba | Το νέο τους άλμπουμ 'Voyage' έσπασε το ρεκόρ προπωλήσεων στη Μεγάλη Βρετανία

Το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ των Abba μετά από 40 χρόνια έσπασε κάθε ρεκόρ αφού σημείωσε πάνω από 80 χιλιάδες προ-παραγγελίες στη Μεγάλη Βρετανία μέσα σε τρεις μέρες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ρεκόρ προ-πωλήσεων της βρετανικής Universal Music που μέχρι τώρα κατείχαν οι Take That με τα άλμπουμ τους Progress και III. Το σουηδικό συγκρότημα που έχει ίσως τη μεγαλύτερη fan base του στην Αγγλία, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι επιστρέφει μετά από 40 χρόνια με ένα νέο άλμπουμ αλλά και μια περιοδεία εικονικών συναυλιών.

Τα μέλη του συγκροτήματος, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fälskog και Björn Ulvaeus κυκλοφόρησαν και δύο νέα single από το άλμπουμ, τα "I Still Have Faith In You” και "Don’t Shut Me Down" που ήδη μετράνε εκατομμύρια views στο YouTube.

Το άλμπουμ με τίτλο Voyage θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου από την Universal Music ενώ η virtual συναυλία με ολογράμματα των Abba θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 27 Μαίου 2022.