Matrix Resurrections | Neo και Trinity μαζί μετά από 18 χρόνια στο πρώτο trailer της ταινίας

Κυκλοφόρησε το trailer της τέταρτης ταινίας Matrix με τίτλο "The Matrix Resurrections" ενθουσιάζοντας τους fans που βλέπουν ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια τον Neo που υποδύεται ο Keanu Reeves και την Trinity που υποδύεται η Carrie-Anne Moss.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 22 Δεκεμβρίου και το επίσημο site της ταινίας έδωσε –ως είθισται- στους fans την επιλογή ανάμεσα στο μπλε και το κόκκινο χάπι. Ανάλογα με την επιλογή, οι fans έβλεπαν διαφορετικό υλικό από την νέα ταινία.

Η ιστορία συνεχίζεται από εκεί που τέλειωσε και η τελευταία ‘The Matrix Revolution’ που ακολούθησε την αρχική The Matrix του 1999 και την The Matrix Reloaded. Σε σκηνοθεσία Lana Wachowski, η ταινία περιλαμβάνει τους αγαπητούς χαρακτήρες από την αρχική ταινία που υποδύονταν οι Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson και Daniel Bernhard, αλλά και καινόργιους που θα υποδυθούν Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II και Jonathan Groff. Ο Μορφέας που υποδυόταν ο Laurence Fishburne θα λείπει από το Resurrections όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο περιοδικό New York.

Δείτε το trailer του "The Matrix Resurrections"