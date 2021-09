Οι 20 ταινίες που θέλουμε να δούμε φέτος το φθινόπωρο

Η αλήθεια είναι πως όσο και να θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι και πάρα πολύ ακριβείς αναφορικά με τις ημερομηνίες που κυκλοφορούν οι ταινίες του φθινοπώρου, ο Covid προμηνύει καθυστερήσεις - αναβολές - μεταβολές εξαιτίας του. Πάντα επίσης, δεν ισχύει η ίδια ημέρα κυκλοφορίας στα σινεμά παγκοσμίως, υπάρχουν αποκλίσεις σύμφωνα με τον εκάστοτε προγραμματισμό των εταιρειών διανομής και γι᾽αυτό είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί με τις ημερομηνίες πρεμιέρας. Παρόλα αυτά, τα θερινά σινεμά παραμένουν ανοιχτά, οι κινηματογραφικές αίθουσες θα λειτουργούν εκτός απροόπτου για τους εμβολιασμένους και αρκετές από τις παραγωγές θα γίνουν διαθέσιμες (αν όχι από την πρώτη στιγμή) σε πλατφόρμες streaming προς διευκόλυνση όλων.

Παρακάτω λοιπόν, βρίσκετε 20 από τις ταινίες για το φθινόπωρο που περιμένουμε να δούμε πώς και πώς, για διαφορετικούς λόγους.

Σε αυτές, δε υπάρχει το Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, το πρώτο εγχείρημα της Marvel με αμιγώς ασιατικό cast, που τουλάχιστον στο εξωτερικό έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχουν μερικές που έκαναν ήδη πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα.

Σεπτέμβριος

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali - (Netflix 09/09)

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali αφηγείται την απίθανη ιστορία της φιλίας του Muhammad Ali και του Malcolm X. Αυτό το νέο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Marcus A. Clarke προσφέρει μια νέα οπτική στο θέμα, καθώς χρησιμοποιεί ανθρώπους εκ των έσω που δέχτηκαν να μιλήσουν, καθώς και αδημοσίευτο υλικό.

The Card Counter

Ο θρύλος του Χόλιγουντ Paul Schrader έγραψε και σκηνοθέτησε αυτό το έντονο δράμα για έναν πρώην κρατούμενο που έμαθε να κλέβει στο πόκερ ενώ ήταν στη φυλακή. Ο Oscar Isaac ηγείται του cast ως παίκτης με προβληματικό παρελθόν και από ό,τι φαίνεται ο Willem Dafoe είναι ο αντίπαλός του.

