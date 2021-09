And Just Like That | Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης σειράς

Στις αρχές Ιουλίου του HBO είχε μοιραστεί με τους fans την πρώτη επίσημη φωτογραφία του And Just Like That, του πολυαναμενόμενου reboot του Sex and the City. Δύο μήνες μετά κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser της σειράς που μας δίνει μια πρώτη γεύση από τις νέες περιπέτειες που θα βιώσει η Carrie Bradshaw στη Νέα Υόρκη.

Η ιστορία επιστρέφει αρκετά χρόνια μετά βρίσκοντας την Carrie, την Charlotte και τη Miranda – χωρίς τη Samantha- να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που φέρνει η ζωή και η φιλία τους. Στο teaser βλέπουμε τις τρεις φίλεςμε στιλάτα looks να περπατούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αλλά και την Carrie να φιλάει τον Mr.Big στην κουζίνα του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει το 2022 με πολλούς από τους αγαπημένους χαρακτήρες να επιστρέφουν. Εκτός από τις πρωταγωνίστριες θα συμμετέχει ο Chris Noth που υποδύεται τον Mr.Big, αλλά και οι Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, Evan Handler και Sara Ramírez.