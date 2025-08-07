Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων

Οι διακοπές έχουν τη γεύση που επιλέγουμε να τους δώσουμε. Κάτι, το οποίο φαίνεται ότι δεν γνωρίζουμε μόνο εμείς, αλλά και δημοφιλείς διευθύνσεις σε πολυσύχναστα νησιά που το φετινό θέρος παρουσιάζουν ολοκαίνουριες (sic) γαστρονομικές προτάσεις.

Ο Σταμάτης Μαρμαρινός ανοίγει νέα γαστρονομική σελίδα στο Odera Tinos

Πιστό στη φιλοσοφία του υπέρ της απλότητας και του μινιμαλισμού, το πρώτο high-end resort της Τήνου, ενορχηστρώνει μία ξεχωριστή γαστρονομική πρόταση με μαέστρο τον Σταμάτη Μαρμαρινό. Μέσα από δύο διαφορετικές εστιατορικές εμπειρίες, το κομψό brasserie-style Eos και τη σύγχρονη γαστροταβέρνα Nosti, ο βραβευμένος chef επανερμηνεύει την ελληνική και κυκλαδίτικη κουζίνα με αφοσίωση, τεχνική και δημιουργική ματιά.

Ο chef Σταμάτης Μαρμαρινός

Με όνομα εμπνευσμένο από τη θεά της αυγής, το Eos Bar & Restaurant, μία κυκλαδίτικη brasserie, προσφέρει μία refined εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από brunch έως δείπνο. Στο μενού, εντοπίζετε τηνιακές και μεσογειακές γεύσεις, οι οποίες παρουσιάζονται με μοντέρνα ματιά και τεχνική. Παράλληλα, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, το Nosti Beach Bar & Restaurant επαναπροσδιορίζει την έννοια της ταβέρνας. Με το όνομά του να παραπέμπει στη "νοστιμιά" και στον "νόστο", το Nosti προτείνει ένα μενού που επικεντρώνεται στην καθαρότητα των φρέσκων υλικών, από καλαμάρι σχάρας και φάβα μέχρι χταπόδι καρπάτσιο και γαρίδες σαγανάκι.

Ένα ταξίδι στη συμπρωτεύουσα μέσω του Domes Novos Santorini

Μετά την πρώτη επιτυχημένη θερινή σεζόν σε συνεργασία με την Domes, το Maitr & Margarita, το εμβληματικό γαστρομπιστρό της Θεσσαλονίκης που έχει αγαπηθεί για τη βαθιά συναισθηματική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά στο μαγευτικό σκηνικό της Σαντορίνης. Ο σεφ Σωκράτης Μπεληγιάννης και η sommelier Ρόη Αποίκου προσφέρουν ένα ζωντανό αφήγημα μέσα από πιάτα που μιλούν με γλώσσα γήινη, κομψή και ειλικρινή, έχοντας ως κεντρικό άξονα την εποχικότητα και την εντοπιότητα, με φόντο την ομορφιά της δημοφιλούς Κυκλάδας.

Το μενού αντλεί έμπνευση από την κυκλαδίτικη παράδοση και ανασυνθέτει τη γεύση του Αιγαίου μέσα από ντόπια τυριά, εκλεκτά νησιώτικα κρέατα, φρέσκα ψάρια και αρώματα της γης. Κάθε στιγμή της ημέρας το φαγητό συμπληρώνεται ιδανικά από την εντυπωσιακή wine list που βασίζεται αποκλειστικά σε ελληνικές ετικέτες, με έντονη παρουσία από τη Σαντορίνη και επιλεγμένα βιοδυναμικά και φυσικά κρασιά μικρών παραγωγών που εκφράζουν με αυθεντικότητα το terroir τους. Μία ξεχωριστή εμπειρία.

Η Γωγώ Δελογιάννη κάνει μαγειρικό καλοκαίρι στο Doors στην Ίο

Είναι μία από τις διευθύνσεις που σε υποδέχονται πρώτες στην Ίο. Στο λιμάνι του νησιού, το Doors ενορχηστρώνει τη δική του all day πρόταση, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο. Το φετινό καλοκαίρι, ενώνει δυνάμεις με τη Γωγώ Δελογιάννη, παρουσιάζοντας μία νέα γευστική πρόταση. Το καινούριο μενού γιορτάζει τη δύναμη της απλότητας και τα υλικά της ελληνικής γης. Στον πρωινό και brunch κατάλογο πρωταγωνιστούν τα τηγανητά αυγά με νιώτικο τυρί, το Ελληνικό πρωινό με ζυμωτό ψωμί, σπιτική μαρμελάδα και ξινό τυρί, αλλά και οι τηγανίτες με μέλι & κανέλα και οι πιο παιχνιδιάρικες εκδοχές τους, όπως με καμένα ντοματίνια και αυγό ή πραλίνα και καραμελωμένα αμύγδαλα.

Η ελληνική μαγειρική συνεχίζεται στα Sandwiches, όπως το μεσογειακό με πάστα ελιάς & Νιώτικο τυρί, το pulled pork με γραβιέρα & πίκλες, αλλά και το ζουμερό μοσχαρίσιο burger με γραβιέρα Ίου, μαρμελάδα μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια. Τέλος, το beach dinner περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά κεφτεδάκια της σεφ με γιαούρτι και φρέσκια σάλτσα ντομάτας, δροσιστική σαλάτα με καρπούζι και φέτα, σπανακόπιτα και κιμαδόπιτα σε τορτίγια, μοσχαρίσιο κεμπάπ με ντομάτα, κρεμμύδι και πιτούλα, φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και κάπαρη, πανσέτα μαριναρισμένη σε μέλι και μουστάρδα, και ένα Ελληνικό Hot Dog με χωριάτικο λουκάνικο και κρέμα φέτας. Το φινάλε είναι πάντοτε γλυκό και νοσταλγικό. Όπως το cheesecake με ανθότυρο και σπιτική μαρμελάδα φράουλα.



