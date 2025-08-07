Follow us

Search

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων

Τι καινούριο μπορείτε να απολαύσετε φέτος σε Σαντορίνη, Τήνο και Ίο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς 07-08-2025

Οι διακοπές έχουν τη γεύση που επιλέγουμε να τους δώσουμε. Κάτι, το οποίο φαίνεται ότι δεν γνωρίζουμε μόνο εμείς, αλλά και δημοφιλείς διευθύνσεις σε πολυσύχναστα νησιά που το φετινό θέρος παρουσιάζουν ολοκαίνουριες (sic) γαστρονομικές προτάσεις. 

Διαβάστε Επίσης

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων

Eat Chic | 12 γαστρονομικά ραντεβού με διεθνείς σεφ σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς

Ο Σταμάτης Μαρμαρινός ανοίγει νέα γαστρονομική σελίδα στο Odera Tinos

Πιστό στη φιλοσοφία του υπέρ της απλότητας και του μινιμαλισμού, το πρώτο high-end resort της Τήνου, ενορχηστρώνει μία ξεχωριστή γαστρονομική πρόταση με μαέστρο τον Σταμάτη Μαρμαρινό. Μέσα από δύο διαφορετικές εστιατορικές εμπειρίες, το κομψό brasserie-style Eos και τη σύγχρονη γαστροταβέρνα Nosti, ο βραβευμένος chef επανερμηνεύει την ελληνική και κυκλαδίτικη κουζίνα με αφοσίωση, τεχνική και δημιουργική ματιά.

odera tinos
Ο chef Σταμάτης Μαρμαρινός

Με όνομα εμπνευσμένο από τη θεά της αυγής, το Eos Bar & Restaurant, μία κυκλαδίτικη brasserie, προσφέρει μία refined εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από brunch έως δείπνο. Στο μενού, εντοπίζετε τηνιακές και μεσογειακές γεύσεις, οι οποίες παρουσιάζονται με μοντέρνα ματιά και τεχνική. Παράλληλα, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, το Nosti Beach Bar & Restaurant επαναπροσδιορίζει την έννοια της ταβέρνας. Με το όνομά του να παραπέμπει στη "νοστιμιά" και στον "νόστο", το Nosti προτείνει ένα μενού που επικεντρώνεται στην καθαρότητα των φρέσκων υλικών, από καλαμάρι σχάρας και φάβα μέχρι χταπόδι καρπάτσιο και γαρίδες σαγανάκι.

odera tinos

Ένα ταξίδι στη συμπρωτεύουσα μέσω του Domes Novos Santorini

Μετά την πρώτη επιτυχημένη θερινή σεζόν σε συνεργασία με την Domes, το Maitr & Margarita, το εμβληματικό γαστρομπιστρό της Θεσσαλονίκης που έχει αγαπηθεί για τη βαθιά συναισθηματική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά στο μαγευτικό σκηνικό της Σαντορίνης. Ο σεφ Σωκράτης Μπεληγιάννης και η sommelier Ρόη Αποίκου προσφέρουν ένα ζωντανό αφήγημα μέσα από πιάτα που μιλούν με γλώσσα γήινη, κομψή και ειλικρινή, έχοντας ως κεντρικό άξονα την εποχικότητα και την εντοπιότητα, με φόντο την ομορφιά της δημοφιλούς Κυκλάδας. 

maitr & margarita

Το μενού αντλεί έμπνευση από την κυκλαδίτικη παράδοση και ανασυνθέτει τη γεύση του Αιγαίου μέσα από ντόπια τυριά, εκλεκτά νησιώτικα κρέατα, φρέσκα ψάρια και αρώματα της γης. Κάθε στιγμή της ημέρας το φαγητό συμπληρώνεται ιδανικά από την εντυπωσιακή wine list που βασίζεται αποκλειστικά σε ελληνικές ετικέτες, με έντονη παρουσία από τη Σαντορίνη και επιλεγμένα βιοδυναμικά και φυσικά κρασιά μικρών παραγωγών που εκφράζουν με αυθεντικότητα το terroir τους. Μία ξεχωριστή εμπειρία.

Η Γωγώ Δελογιάννη κάνει μαγειρικό καλοκαίρι στο Doors στην Ίο

Είναι μία από τις διευθύνσεις που σε υποδέχονται πρώτες στην Ίο. Στο λιμάνι του νησιού, το Doors ενορχηστρώνει τη δική του all day πρόταση, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο. Το φετινό καλοκαίρι, ενώνει δυνάμεις με τη Γωγώ Δελογιάννη, παρουσιάζοντας μία νέα γευστική πρόταση. Το καινούριο μενού γιορτάζει τη δύναμη της απλότητας και τα υλικά της ελληνικής γης. Στον πρωινό και brunch κατάλογο πρωταγωνιστούν τα τηγανητά αυγά με νιώτικο τυρί, το Ελληνικό πρωινό με ζυμωτό ψωμί, σπιτική μαρμελάδα και ξινό τυρί, αλλά και οι τηγανίτες με μέλι & κανέλα και οι πιο παιχνιδιάρικες εκδοχές τους, όπως με καμένα ντοματίνια και αυγό ή πραλίνα και καραμελωμένα αμύγδαλα.

doors ios
doors ios

Η ελληνική μαγειρική συνεχίζεται στα Sandwiches, όπως το μεσογειακό με πάστα ελιάς & Νιώτικο τυρί, το pulled pork με γραβιέρα & πίκλες, αλλά και το ζουμερό μοσχαρίσιο burger με γραβιέρα Ίου, μαρμελάδα μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια. Τέλος, το beach dinner περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά κεφτεδάκια της σεφ με γιαούρτι και φρέσκια σάλτσα ντομάτας, δροσιστική σαλάτα με καρπούζι και φέτα, σπανακόπιτα και κιμαδόπιτα σε τορτίγια, μοσχαρίσιο κεμπάπ με ντομάτα, κρεμμύδι και πιτούλα, φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και κάπαρη, πανσέτα μαριναρισμένη σε μέλι και μουστάρδα, και ένα Ελληνικό Hot Dog με χωριάτικο λουκάνικο και κρέμα φέτας. Το φινάλε είναι πάντοτε γλυκό και νοσταλγικό. Όπως το cheesecake με ανθότυρο και σπιτική μαρμελάδα φράουλα.

Διαβάστε Επίσης

Το πρώτο καλοκαίρι του Μουσείου Γαΐτη – Σίμωσι στην Ίο


 

Tags

Latest

Penelope Cruz | Το elegant μανικιούρ της είναι η πρόταση που λατρεύουν όλες οι γυναίκες για όλους τους μήνες του χρόνου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Penelope Cruz | Το elegant μανικιούρ της είναι η πρόταση που λατρεύουν όλες οι γυναίκες για όλους τους μήνες του χρόνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Premiere Night | Το νέο άρωμα Vanille Soleil της Roger Gallet έντυσε με ζεστές νότες βανίλιας την exclusive καλοκαιρινή πρεμιέρα της ταινίας Materialists
ΟΜΟΡΦΙΑ

Premiere Night | Το νέο άρωμα Vanille Soleil της Roger Gallet έντυσε με ζεστές νότες βανίλιας την exclusive καλοκαιρινή πρεμιέρα της ταινίας Materialists

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"
NEWS

Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων
ENTERTAINMENT

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Γιατί η πριγκίπισσα Charlotte θα είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ ο πρίγκιπας Louis όχι
NEWS

Γιατί η πριγκίπισσα Charlotte θα είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ ο πρίγκιπας Louis όχι

"Είμαι καλά" | Το πρώτο μήνυμα του Francis Ford Coppola μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Ρώμη
NEWS

"Είμαι καλά" | Το πρώτο μήνυμα του Francis Ford Coppola μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Ρώμη

Τα δροσερά after sun που θα απολαύσετε το φετινό καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Τα δροσερά after sun που θα απολαύσετε το φετινό καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Το νέο κρασί της Meghan Markle λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα
NEWS

Το νέο κρασί της Meghan Markle λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα

Βασίλισσα Maxima & βασιλιάς Willem Alexander | Για ποιον λόγο δέχονται οξεία κριτική για τις διακοπές τους στο Κρανίδι;
NEWS

Βασίλισσα Maxima & βασιλιάς Willem Alexander | Για ποιον λόγο δέχονται οξεία κριτική για τις διακοπές τους στο Κρανίδι;

Best of Network

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Η Lamborghini αποσύρει το hypercar SC63 από τους αγώνες αντοχής-οι λόγοι της απόφασης

Η Lamborghini αποσύρει το hypercar SC63 από τους αγώνες αντοχής-οι λόγοι της απόφασης

How to: Πώς θα φορέσεις το μεταξωτό μαντίλι αυτό το καλοκαίρι

How to: Πώς θα φορέσεις το μεταξωτό μαντίλι αυτό το καλοκαίρι

Λένε πως στις ακτές της Ηπείρου συναντάς το ελληνικό Ποζιτάνο

Λένε πως στις ακτές της Ηπείρου συναντάς το ελληνικό Ποζιτάνο

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Neo-Goth Moment | Το sleek, glossy look που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Neo-Goth Moment | Το sleek, glossy look που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Φόβος για τον τοκετό; 2 παράγοντες που βοηθούν τις γυναίκες να γεννούν με σιγουριά

Φόβος για τον τοκετό; 2 παράγοντες που βοηθούν τις γυναίκες να γεννούν με σιγουριά

10 τροφές που βελτιώνουν τον ύπνο των παιδιών

10 τροφές που βελτιώνουν τον ύπνο των παιδιών