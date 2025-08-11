Όλα όσα γνωρίζουμε για το Frankenstein του Guillermo del Toro

Από το "Περηφάνια και Προκατάληψη", το "Λογική και Ευαισθησία" μέχρι και το (ήδη αμφιλεγόμενο) "Ανεμοδαρμένα Ύψη", ξαφνικά φαίνεται πως το Χόλιγουντ περνάει σε μία εποχή όπου κλασικά μυθιστορήματα επαναπροσδιορίζονται με φρέσκια ματιά στην μικρή και την μεγάλη οθόνη, παρά τις πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διασκευές του παρελθόντος.

Έτσι συμβαίνει και με τη νέα εκδοχή του πρωτοποριακού γοτθικού μυθιστορήματος της Mary Shelley, Frankenstein, το οποίο έχει μεταφερθεί πολλάκις στο σινεμά, με πιο εμβληματική διασκευή εκείνη του 1931 δια χειρός James Whale και πλέον περνάει στα χέρια του οραματιστή Guillermo del Toro και της πλατφόρμας του Netflix.

Με ταινίες όπως ο "Λαβύρινθος του Πάνα", "Η Μορφή του Νερού" και "Ο Πορφυρός Λόφος", ο del Toro είναι ήδη γνωστός για την αγάπη του στις κλασικές ιστορίες τρόμου και στο γοτθικό horror, δημιουργώντας τα δικά του σκοτεινά παραμύθια με μία ξεχωριστή αισθητική. Έτσι, ο Frankenstein μοιάζει σαν την ιδανική επιλογή για ένα κινηματογραφικό ‘πάντρεμα’ φτιαγμένο στον παράδεισο.

Διαβάστε περισσότερα στο athinorama.gr