Untamed | Η αληθινή ιστορία πίσω από τη μεγάλη επιτυχία του Netflix

Τι αποκαλύπτουν οι δημιουργοί και ποια πραγματικά εγκλήματα ενέπνευσαν τη σκοτεινή αυτή σειρά.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
13-08-2025
Netflix

Aκόμη και τώρα, το Untamed παραμένει ψηλά στις λίστες του Netflix. Η επιτυχία του ήταν τόσο έντονη, που η πλατφόρμα ανακοίνωσε τη διακοπή της σειράς ως miniseries και επιβεβαίωσε επίσημα πως έρχεται δεύτερη σεζόν. Όμως αυτό δεν είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης.

Υπάρχει μια ερώτηση που συνεχώς επανέρχεται: είναι το Untamed βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; Για κάποιο λόγο, αυτό που παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές μοιάζει να έχει βάση στην πραγματικότητα. Και για να το ξεκαθαρίσουμε, απευθυνόμαστε στους ίδιους τους δημιουργούς.

Τι πραγματεύεται η σειρά του Netflix

Το Untamed ξεκινά με τον εντοπισμό ενός πτώματος που φαινομενικά ανήκει σε άνθρωπο που αυτοκτόνησε. Ο ειδικός πράκτορας Κάιλ Τέρνερ όμως εντοπίζει στοιχεία που δεν συνδέονται με αυτοχειρία. Πεπεισμένος πως κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από την υπόθεση, ξεκινά έρευνα στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι, το φόντο του εγκλήματος. Όσο προχωρά, ανακαλύπτει ότι πίσω από την ήσυχη εικόνα της φύσης, υπάρχει κάτι πολύ πιο απειλητικό.

