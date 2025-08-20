Follow us

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας

Θα μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον την επερχόμενη σεζόν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
20-08-2025
© Λεωνίδας Τούμπανος

Μια λίστα με τους χώρους τέχνης που πρόσφατα άνοιξαν τις πόρτες τους και θα μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον την επερχόμενη σεζόν.

Τοσίτσα 3

Δεν τη λες ακριβώς γκαλερί, όμως το εντυπωσιακό νεοκλασικό κόσμημα των Εξαρχείων πρόσφατα αναδιαμορφώθηκε και ενεργοποιήθηκε χάρη στις εκθέσεις τριών γνωστών αθηναϊκών γκαλερί: Radio Athènes, Eleftheria Tseliou Gallery και Hot Wheels Athens London. Το όραμα των σημερινών ιδιοκτητών, που ανέλαβαν την τριετή αποκατάσταση του κτιρίου, είναι να γίνει ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τον Σεπτέμβριο, το Radio Athènes ξαναμπαίνει στην Τοσίτσα 3 με μια ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία σαν μέσο τους.

Ninetto

Η γκαλερί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 2 άνοιξε μόλις πριν από λίγους μήνες, όμως ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του τεχνόφιλου κοινού. Ο ιδρυτής της, Romain Bitton, εδώ και αρκετά χρόνια ήθελε να ανοίξει τον δικό του χώρο τέχνης και παράλληλα να προσφέρει στους νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να εκφραστούν και πειραματιστούν ελεύθερα. Εδώ το γενικό κόνσεπτ, αν και βασίζεται κυρίως στην ιδέα και λειτουργίας μίας γκαλερί, δεν τηρείται τόσο αυστηρά. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες της Ninetto στοχεύουν στη δημιουργία ενός ζωντανού, φιλόξενου art space, όπου ο κόσμος μπορεί να ανακαλύψει ανερχόμενους, ταλαντούχους εικαστικούς, αλλά και να γίνει μέλος μίας κοινότητας. Πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα, η Ninetto θα παραμείνει όλο το καλοκαίρι, κρατώντας συντροφιά σε όσους ξεμείνουν στην πόλη. Αυτή την περίοδο, η γκαλερί φιλοξενεί το έργο δύο ιδιαίτερων ζωγράφων, των Faye Wei Wei και Erin Wolf Mommsen.

Διαβάστε περισσότερα στο athinorama.gr 

