Το κρυφό νόημα πίσω από την τελευταία σκηνή της Carrie Bradshaw στο And Just Like That

Στο τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That με τίτλο Party of One, η εμβληματική ηρωίδα της Sarah Jessica Parker αφήνει πίσω τα κλισέ των ρομαντικών ιστοριών και επαναπροσδιορίζει τη μοναξιά ως δύναμη. Με κομψότητα και συγκίνηση, η Carrie μάς δείχνει πως το να είσαι "μόνη σου" μπορεί να είναι η πιο απελευθερωτική επιλογή.

Από την αρχή της σεζόν, η Carrie παλεύει με τον χώρο και τον εαυτό της. Το Gramercy Park townhouse της, σχεδιασμένο ως ένα είδος υπερμεγέθους ντουλαπόσπιτου, λειτουργεί ως μεταφορά του συναισθηματικού της χάους: χώρος πολύ μεγάλος για να αισθανθεί άνετα, προκαλώντας την αίσθηση παραίτησης και κενού.

Καθώς όμως προχωρά η αφήγηση, η Carrie "γεμίζει" κάθε δωμάτιο με στοιχεία που ανακαλύπτει και επιλέγει η ίδια. Μια συμβολική πορεία προς την αποδοχή της μοναξιάς ως δυνατότητα, όχι ως πτώση.

Στην τελευταία σκηνή, η Carrie ακούει μουσική, περπατάει με αυτοπεποίθηση στους χώρους του σπιτιού της.

