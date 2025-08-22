"Αναποδιές" | Μια έκθεση τέχνης κοιτάζει λοξά την Πάρο

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ "Διαδρομές στη Μάρπησσα 2025" στη Μάρπησσα της Πάρου θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23 και 24 Αυγούστου, η έκθεση σύγχρονης τέχνης "Αναποδιές". Την έκθεση επιμελείται η κριτικός τέχνης και επιμελήτρια σύγχρονης τέχνης Δέσποινα Ζευκιλή και συμμετέχουν οι: Δημήτρης Αμελαδιώτης, Αντώνης Αντωνίου – Μάριος Χατζηπροκοπίου, Άλκηστη Ευθυμίου, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Doreida Xhogu. Διαβάστε περισσότερα για την έκθεση, η οποία προσεγγίζει την "ατσούμπαλη" πλευρά του νησιού της Πάρου, καθώς και το πρόγραμμα των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιό της στη συνέχεια.

Το φάντασμα μιας παρατημένης γυναίκας από μια ελληνική ταινία του ‘60 που στοιχειώνει μέχρι και σήμερα το Δημαρχείο της Πάρου. Ένας γυρολόγος που περιδιαβαίνει τα σοκάκια της Μάρπησσας διαλαλώντας διάφορα ψιλολόγια βγαλμένα από τη δημοτική παράδοση. Μια πεζοπορία στο Βυζαντινό μονοπάτι των Λευκών που αντλεί από τις λαογραφικές καταγραφές των γητεμάτων, καθώς και τα τάματα και τις διακοσμήσεις στις πατώσεις των εκκλησιών που συνέλεξε και ερμήνευσε ο φωτογράφος και λαογράφος Ζαχαρίας Στέλλας.

Διαβάστε περισσότερα στο athinorama.gr