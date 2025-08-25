Follow us

House of Guinness | Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα σειρά του δημιουργού του Peaky Blinders

Ο Steven Knight επιστρέφει με ένα άλλο συναρπαστικό ιστορικό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
25-08-2025
Ben Blackall/Netflix

O δημιουργός του Peaky Blinders, Steven Knight, επιστρέφει στο Netflix με ένα άλλο ιστορικό δράμα, το House of Guinness. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι η σειρά -που διαδραματίζεται στο Δουβλίνο του 19ου αιώνα και επικεντρώνεται στην οικογένεια Guinness- θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

To House of Guinness είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, "Το House of Guinness αφηγείται μια ιστορία εμπνευσμένη από μια από τις πιο διάσημες και μακροβιότερες δυναστείες της Ευρώπης: την οικογένεια Guinness. Με φόντο το Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά το θάνατο του Sir Benjamin Guinness, του ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για την απίστευτη επιτυχία της ζυθοποιίας Guinness, και ακολουθεί τις βαθιές συνέπειες της διαθήκης του στο πεπρωμένο των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του -Arthur, Edward, Anne και Ben- καθώς και σε μια ομάδα χαρακτήρων από το Δουβλίνο που εργάζονται και αλληλεπιδρούν με το φαινόμενο Guinness".

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.gr 

