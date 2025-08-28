Follow us

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Οι κινηματογραφικές αφίξεις της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
28-08-2025
«Ρόουζ εναντίον Ρόουζ»

Οι τίτλοι με τους οποίους τα σινεμά αποχαιρετούν το καλοκαίρι.

Ρόουζ εναντίον Ρόουζ

Αυτό το καλοκαίρι ένα ακόμα ριμέικ πρόκειται να βρεθεί σύντομα στις μαρκίζες, έχοντας ωστόσο ένα πραγματικά πρωτοκλασάτο δίδυμο στους κεντρικούς ρόλους. Ο λόγος για τον Benedict Cumberbatch και τη βραβευμένη με Όσκαρ Οlivia Colman, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στον "Ρόουζ εναντίον Ρόουζ", τη διασκευή της μαύρης κωμωδίας του Danny DeVito ("Ο Πόλεμος των Ρόουζ", 1989). Η υπόθεση αφορά ένα ευτυχισμένο ζευγάρι παντρεμένων που φαίνεται να απολαμβάνει μια τέλεια ζωή. Ωστόσο, όταν η καριέρα του ενός αρχίζει να φθίνει, οι τριβές που δημιουργούνται μεταξύ τους φέρνουν τη σχέση τους στα άκρα. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Τζέι Ρόουτς ("Γαμπρός της Συμφοράς") και το σενάριο υπογράφει ο Tony McNamara, όνομα γνωστό από τις συνεργασίες του με τον Γιώργο Λάνθιμο ("Η Ευνοούμενη", "Poor Things"). Εκτός από τους Cumberbatch - Colman, στη διανομή των ηθοποιών βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Andy Samberg, Allison Janney και Kate McKinnon.

The Toxic Avenger

Ριμέικ του cult "tromasterpiece". Ένας επιστάτης που έχει δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα από τη μοίρα, μετά από ένα φρικτό ατύχημα με ραδιενεργά απόβλητα μεταμορφώνεται στον Toxic Avenger, ένα παντοδύναμο ον με πυρηνικές δυνάμεις.

Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια

Ισπανικό πολιτικό θρίλερ βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Ο Ενρίκ Μάρκο δέχεται για δεκαετίες τις επιδοκιμασίες και τη συμπάθεια όλων γύρω του, έχοντας επιβιώσει των εφιαλτικών ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι;

