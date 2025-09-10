Follow us

Ανταπόκριση από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο | Οι hot ταινίες της νέας χρονιάς και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

O L.A. Correspondent του Harper's Bazaar Greece, George Satsidis, βρίσκεται στο Τορόντο και μας μεταδίδει τον παλμό του κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS 10-09-2025
Getty Images

Το Τορόντο έλαμψε φέτος τον Σεπτέμβριο καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο γιόρτασε την πεντηκοστή του διοργάνωση — μια χρυσή επέτειο που μετέτρεψε την πόλη σε ένα εκτυφλωτικό σταυροδρόμι σινεμά, κουλτούρας και μόδας. Το TIFF υπήρξε πάντα μια παγκόσμια σκηνή όπου η τέχνη συναντά τη λάμψη, όμως η φετινή χρονιά είχε μια αίσθηση ιστορίας και προσμονής. Από τις πρεμιέρες που συγκλόνισαν μέχρι τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που θα μείνουν στη μνήμη μας ως αρχειακές στιγμές στυλ, το TIFF 2025 επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως κινηματογραφική δύναμη στην παγκόσμια βιομηχανία του σινεμά.

Jodie Foster

Ανάμεσα στις πρεμιέρες, ελάχιστες συζητήθηκαν όσο το Nuremberg, ένα δικαστικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Russell Crowe, που αναβίωσε με κινηματογραφική ένταση την μεταπολεμική περίοδο της Νυρεμβέργης. Ο Guillermo del Toro μάγεψε με το πολυαναμενόμενο Frankenstein, μια γοτθική ιστορία με τους Oscar Isaac και Jacob Elordi σε μια συγκινητική αφήγηση δημιουργίας και απώλειας ενώ ο Rian Johnson επανήλθε με το Wake Up Dead Man, το τρίτο μυστήριο του Benoit Blanc με τον Daniel Craig πιο στιλάτο ντετέκτιβ από ποτέ.

Tessa Thompson

Το πρόγραμμα ξεχώρισε και για τις τολμηρές επανερμηνείες. Η Nia Dacosta παρουσίασε το Hedda με την Tessa Thompson, δίνοντας νέα διάσταση στη διάσημη ηρωίδα του Ίψεν, ενώ η Zamo Mkhwanazi συγκλόνισε με το ντεμπούτο της Laundry, που τοποθετείται στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ. Η Sydney Sweeney εντυπωσίασε με την ερμηνεία-μεταμόρφωση ως θρυλική πυγμάχος Christy Martin στην ταινία Christy, ρόλος που πολλοί θεωρούν ότι θα σημαδέψει την καριέρα της. Την ίδια στιγμή, η Scarlett Johansson έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το Eleanor the Great, επιλέγοντας για το καστ επιζώντες του Ολοκαυτώματος δίπλα στη June Squibb.

Angelina Jolie

Κι ύστερα ήταν η Angelina Jolie. Η ερμηνεία της στο Couture, ως σκηνοθέτιδα που αντιμετωπίζει τη θνητότητα στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, απέσπασε διθυραμβικά σχόλια. Ωστόσο, ήταν η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί που έκανε το διαδίκτυο να "πάρει φωτιά": με ένα trench–coat φόρεμα, αναβίωσε το εμβληματικό look "πόζα με το πόδι" από τα Όσκαρ του 2012. Η στιγμή αυτή ήταν πραγματικό Χόλιγουντ: γκλάμουρ με αυτοσαρκασμό, μια σταρ που αγκαλιάζει τον ίδιο της τον μύθο με κομψότητα και χιούμορ.

Η μόδα, όπως πάντα στο TIFF, είχε τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Johansson έλαμψε με custom Valentino στο Eleanor the Great, η Michaela Coel μετέτρεψε το χαλί σε πολιτική δήλωση φορώντας παραδοσιακό toub από Σουδανούς ακτιβιστές, ενώ η Emily Blunt ξεχώρισε με τολμηρό bandeau σύνολο στην πρεμιέρα του The Smashing Machine, δίπλα στον John Krasinski.

Η Emily Blunt με τον John Krasinski

Μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές ήταν η επανένωση της Lily James με την Amanda Seyfried, που αναζωπύρωσε αμέσως τις φήμες για τρίτο Mamma Mia!. Η χημεία τους γέμισε το χαλί νοσταλγία αλλά και προσδοκία — ακριβώς η μαγεία που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ.

Πέρα από τις πρεμιέρες, ολόκληρη η πόλη συμμετείχε στους εορτασμούς. Το TIFF συνεργάστηκε με το Vanity Fair και το Four Seasons Toronto για μια λαμπερή επέτειο, όπου η χαρά και η συγκίνηση υπερίσχυσαν του networking. Για πενήντα χρόνια, το φεστιβάλ έχει εκτοξεύσει ταινίες στα Όσκαρ, έχει αναδείξει νέους δημιουργούς και έχει δώσει διεθνή φωνή στον καναδικό κινηματογράφο.

Scarlett Johannson

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν το Meadowlarks της Tasha Hubbard, μια ιστορία για την επανένωση δύο Cri αδελφών μετά το Sixties Scoop, αλλά και το Steal Away του Clement Virgo, καθώς και το The Ugly του Yeon Sang-ho που ανέδειξε για άλλη μια φορά την ενέργεια του κορεάτικου σινεμά. Από την Ινδία, ο Bikas Ranjan Mishra παρουσίασε το Bayaan με την Huma Qureshi στον ρόλο μιας ντετέκτιβ που έρχεται αντιμέτωπη με έναν χαρισματικό ηγέτη λατρείας.

Elle Fanning

Δεν έλειψαν βέβαια και οι αντιπαραθέσεις. Το ντοκιμαντέρ του Barry Avrich The Road Between Us: The Ultimate Rescue αντιμετώπισε προσωρινά νομικές εμπλοκές, ωστόσο προβλήθηκε τελικά συγκινώντας τους θεατές. Το γεγονός ότι το TIFF κατάφερε να διατηρήσει την εορταστική του ενέργεια ακόμη και μέσα από αυτές τις προκλήσεις δείχνει τη δυναμική του.

Η ουσία; Στα 50 του χρόνια, το TIFF δεν ήταν απλώς ένα φεστιβάλ. Ήταν ένα ζωντανό αρχείο, μια υπόμνηση ότι το σινεμά και η μόδα συνυφαίνονται αδιάρρηκτα, ότι οι εικόνες εκτός οθόνης έχουν την ίδια δύναμη με αυτές που προβάλλονται εντός.

Kirsten Dunst

Swiped: Μια Τεχνολογική Επανάσταση στη Μεγάλη Οθόνη

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες ήταν το Swiped, το βιογραφικό δράμα που καταγράφει την εκρηκτική πορεία της Whitney Wolfe Herd, συνιδρύτριας του Tinder και αργότερα δημιουργού του Bumble. Η ταινία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Lily James, η οποία όχι μόνο ενσαρκώνει τον κεντρικό ρόλο αλλά αναλαμβάνει για πρώτη φορά και την παραγωγή.

Σε σκηνοθεσία Rachel Lee Goldenberg και με πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Gala Presentations, το Swiped ακολουθεί την πορεία της Wolfe Herd από την επιτυχία του Tinder, μέσα από την εχθρική αποχώρησή της, μέχρι την ίδρυση του Bumble — μιας εφαρμογής που έφερε επανάσταση στις ισορροπίες δυνάμεων στο online dating, δίνοντας τον πρώτο λόγο στις γυναίκες.

Η ερμηνεία της James δεν αποφεύγει τις σκοτεινές πλευρές της ψηφιακής κουλτούρας. Το trailer αποκαλύπτει σκηνές που φωτίζουν την τοξική μισογυνία που συνάντησε στον ανδροκρατούμενο χώρο της τεχνολογίας, καθώς και την απαξιωτική στάση απέναντι σε περιστατικά εκτεταμένης παρενόχλησης — στιγμές που καθιστούν την απόφασή της να δημιουργήσει το δικό της app όχι μόνο θαρραλέα, αλλά και αναγκαία.

satsidis exo

Μεταφέροντας τον παλμό του Hollywood και του διεθνούς Jet Set από την καρδιά της παγκόσμιας showbiz, ο George Satsidis (@georgesats) μοιράζεται με τους αναγνώστες του Harper's Bazaar όσα μαθαίνει και βλέπει #behindthecamera. 

