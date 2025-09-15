Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Callas Tony Palmer

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων τιμά την ημέρα μνήμης θανάτου της μεγάλης ντίβας με δύο τιμητικές προβολές του ντοκιμαντέρ Callas, παρουσία του δημιουργού του Tony Palmer.

Κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων στέκεται με σεβασμό απέναντι στη μνήμη της σπουδαιότερης λυρικής καλλιτέχνιδας του 20ού αιώνα, τιμώντας τη μέρα που "έφυγε" η Μαρία Κάλλας με ξεχωριστές εκδηλώσεις.

Φέτος, το Μουσείο, σε συνεργασία με το British Council, φιλοξενεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη όπερας, τηλεόρασης και μουσικών ντοκιμαντέρ, Tony Palmer, σε δύο τιμητικές προβολές του εμβληματικού του έργου Callas.

Το ντοκιμαντέρ, που ξεκίνησε να δημιουργείται όσο η μεγάλη ντίβα ήταν ακόμη εν ζωή και ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατό της, αποτελεί μια μοναδική κινηματογραφική μαρτυρία για τη ζωή και την τέχνη της.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία παρουσία του ίδιου του δημιουργού, ο οποίος θα μοιραστεί σκέψεις και εμπειρίες όχι μόνο για το έργο του, αλλά και για την τέχνη του μουσικού ντοκιμαντέρ, ένα είδος στο οποίο θεωρείται κορυφαίος εκφραστής παγκοσμίως.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη των Divani Collection Hotels, χορηγού φιλοξενίας.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 19:00 – Διάρκεια ντοκιμαντέρ: 90 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Κόστος: 10€ – Στην τιμή περιλαμβάνεται και η είσοδος στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου προαιρετικά, πριν την προβολή.