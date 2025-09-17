Follow us

Search

Θα είναι το επόμενο Sex and the city; Το HBO ποντάρει σε μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια του Gossip Girl

Μπορεί να ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Sex and the City και του And just like that, αλλά το HBO μας ετοιμάζει νέα έκπληξη!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17-09-2025
Getty Images

Το Sex and the City έχει αφήσει εποχή! Η σειρά που εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη στα μέσα των 90s κάνοντας σταρ τη Sarah Jessica Parker,  άνοιξε τον δρόμο για άλλες ιστορίες με επίκεντρο τις γυναίκες, άλλοτε φεμινιστικές και άλλοτε όχι.

Τώρα το HBO ετοιμάζει κάτι νέο. Το ίδιο κανάλι άλλωστε εκτός από το SATC είχε υπογράψει το Gossip Girl τη σειρά που εκτόξευσε την καριέρα της Βlake Lively και της Leighton Meester.   

Ο τίτλος της νέας σειράς;  I Love LA και την οραματίστηκε η Rachel Sennott. Ηθοποιός, σεναριογράφος και τώρα παραγωγός, κατάφερε να γοητεύσει τους υπεύθυνους του ΗΒΟ με αποτέλεσμα να της δώσουν τα ηνία αυτού του νέου project.

Στο I Love LA θα παρακολουθούμε μια γυναικεία παρέα που ενώνεται ξανά μετά από χρόνια σιωπής. Μια ιστορία που παίζει με τη νοσταλγία, αλλά πάνω απ' όλα με τις γυναικείες σχέσεις, με φόντο το Λος Άντζελες.  

Η επιστροφή της Leighton Meester

Για το πιλοτικό του επεισόδιο, το I Love LA καλωσορίζει έναν απροσδόκητο καλεσμένο: Tη Leighton Meester, την κακομαθημένη Blair Waldorf από το Gossip Girl.  Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2025  με ένα επεισόδιο την εβδομάδα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου

Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν αυτή η σειρά θα γίνει πραγματικά ο άξιος διάδοχος των Sex and the City, Girls και Gossip Girl!

Διαβάστε Επίσης

Θα είναι το επόμενο Sex and the city; Το HBO ποντάρει σε μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια του Gossip Girl

Η Sarah Jessica Parker αποκαλύπτει αν επιστρέφει ποτέ στη γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw

Tags

Latest

Θα είναι το επόμενο Sex and the city; Το HBO ποντάρει σε μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια του Gossip Girl
ENTERTAINMENT

Θα είναι το επόμενο Sex and the city; Το HBO ποντάρει σε μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια του Gossip Girl

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φθινόπωρο 2025 | Η καμπάνια της Twinset με πρωταγωνίστρια Doutzen Kroes
NEWS

Φθινόπωρο 2025 | Η καμπάνια της Twinset με πρωταγωνίστρια Doutzen Kroes

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων
ENTERTAINMENT

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει
ΜΑΛΛΙΑ

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της
NEWS

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent
NEWS

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της
NEWS

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Πάουελ: Σε &quot;δύσκολη κατάσταση&quot; η Fed καθώς αντιμετωπίζει ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό και καθοδικούς στην απασχόληση

Πάουελ: Σε "δύσκολη κατάσταση" η Fed καθώς αντιμετωπίζει ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό και καθοδικούς στην απασχόληση

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με το πιο ιδιαίτερο μανικιούρ του φθινοπώρου | Η τάση που θα τολμήσουμε

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με το πιο ιδιαίτερο μανικιούρ του φθινοπώρου | Η τάση που θα τολμήσουμε

Fed: Έκανε το πρώτο βήμα στον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης - Μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις

Fed: Έκανε το πρώτο βήμα στον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης - Μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις

Μίλτος Τεντόγλου: 10 top life lessons από τον κορυφαίο Έλληνα άλτη μήκους

Μίλτος Τεντόγλου: 10 top life lessons από τον κορυφαίο Έλληνα άλτη μήκους

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οι αποκαλύψεις του Frank Grillo για τα αναβολικά στεροειδή στο Χόλιγουντ

Οι αποκαλύψεις του Frank Grillo για τα αναβολικά στεροειδή στο Χόλιγουντ

Το hair trick που κάνει αμέσως τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο …&quot;ακριβά&quot;

Το hair trick που κάνει αμέσως τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο …"ακριβά"

Η γυναίκα που έκανε τη μόδα φιλοσοφία | Μια ματιά στον κόσμο της Miuccia Prada

Η γυναίκα που έκανε τη μόδα φιλοσοφία | Μια ματιά στον κόσμο της Miuccia Prada

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς