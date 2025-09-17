Θα είναι το επόμενο Sex and the city; Το HBO ποντάρει σε μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια του Gossip Girl

Το Sex and the City έχει αφήσει εποχή! Η σειρά που εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη στα μέσα των 90s κάνοντας σταρ τη Sarah Jessica Parker, άνοιξε τον δρόμο για άλλες ιστορίες με επίκεντρο τις γυναίκες, άλλοτε φεμινιστικές και άλλοτε όχι.

Τώρα το HBO ετοιμάζει κάτι νέο. Το ίδιο κανάλι άλλωστε εκτός από το SATC είχε υπογράψει το Gossip Girl τη σειρά που εκτόξευσε την καριέρα της Βlake Lively και της Leighton Meester.

Ο τίτλος της νέας σειράς; I Love LA και την οραματίστηκε η Rachel Sennott. Ηθοποιός, σεναριογράφος και τώρα παραγωγός, κατάφερε να γοητεύσει τους υπεύθυνους του ΗΒΟ με αποτέλεσμα να της δώσουν τα ηνία αυτού του νέου project.

Στο I Love LA θα παρακολουθούμε μια γυναικεία παρέα που ενώνεται ξανά μετά από χρόνια σιωπής. Μια ιστορία που παίζει με τη νοσταλγία, αλλά πάνω απ' όλα με τις γυναικείες σχέσεις, με φόντο το Λος Άντζελες.

Η επιστροφή της Leighton Meester

Για το πιλοτικό του επεισόδιο, το I Love LA καλωσορίζει έναν απροσδόκητο καλεσμένο: Tη Leighton Meester, την κακομαθημένη Blair Waldorf από το Gossip Girl. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2025 με ένα επεισόδιο την εβδομάδα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν αυτή η σειρά θα γίνει πραγματικά ο άξιος διάδοχος των Sex and the City, Girls και Gossip Girl!