Η Sarah Jessica Parker αποκαλύπτει αν επιστρέφει ποτέ στη γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw

Μετά από 27 χρόνια, δύο τηλεοπτικές σειρές και δύο ταινίες, το τελευταία επεισόδιο της Sarah Jessica Parker ως η εμβληματική Carrie Bradshaw από τις σειρές Sex and the City και And Just Like That… προβλήθηκε στις 14 Αυγούστου.

Εκτός από τις σχέσεις της, τις φιλίες της και τα γραπτά της, η γκαρνταρόμπα της Carrie έγινε αυτό που χαρακτήριζε τον χαρακτήρα της -μέχρι και την αξιοζήλευτη συλλογή παπουτσιών της. Μήπως η πρωταγωνίστρια ξανακοιτάζει τη γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw;

"Απλά το έκανα", είπε η Parker στο People. "Με είχαν καλέσει σε ένα πάρτι γενεθλίων στην Αγγλία και ήμασταν ήδη κοντά, οπότε έβγαλα κάτι από το αρχείο".

Ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχεται ότι αυτό δεν συμβαίνει συχνά. "Δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα", είπε για τα items που έχει συσσωρεύσει από το 1998 και το πρώτο επεισόδιο του Sex and the City. Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη επίσκεψή της στο αρχείο ήταν "μία από τις λίγες φορές που έχω χρησιμοποιήσει το αρχείο για προσωπική χρήση".

Η Sarah Jessica Parker δήλωσε ότι είναι "πολύ προσεκτική" όταν πρόκειται για τις στιγμές που ψάχνει τη ντουλάπα της Carrie, λέγοντας στο People ότι αναρωτιέται: "Ποιες θα ήταν οι συνθήκες και το περιβάλλον για να φορέσω αυτό, και θα ήταν εντάξει και ασφαλές, ή θα καταστραφεί; Είμαι πολύ συνετή σε αυτό".