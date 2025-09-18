Follow us

Star Wars: Starfighter | Η πρώτη επίσημη εικόνα από την ταινία με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling

Η φωτογραφία από τα γυρίσματα δείχνει τον Ryan Gosling με τον νεαρό ηθοποιό Flynn Gray.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Instagram/slevydirect

Μια νέα φωτογραφία από τα γυρίσματα του Star Wars: Starfighter έχει κυκλοφορήσει κάνοντας τους θαυμαστές της σειράς ταινιών να ενθουσιαστούν. Πλέον, έχουν και επίσημα μια πρώτη γεύση από την ταινία που αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες του γαλαξιακού σύμπαντος του Star Wars.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο Instagram του σκηνοθέτη Shawn Levy, στην οποία ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ryan Gosling και ο νεαρός ηθοποιός Flynn Gray φαίνονται να στέκονται δίπλα-δίπλα σε ένα άγνωστο σκάφος, έχει πυροδοτήσει εικασίες και ενδιαφέρον μεταξύ των ανυπόμονων θαυμαστών, με την επίσημη κυκλοφορία της νέας ταινίας να έχει οριστεί για τις 28 Μαΐου 2027.

Η φωτογραφία από τα γυρίσματα δείχνει τον Gosling και τον Gray με τα ρούχα τους σκισμένα και φθαρμένα από τα καιρικά φαινόμενα. Με το πλοίο, και οι δύο μαχητές βρίσκονται στο σετ με φόντο την καταγάλανη θάλασσα πίσω τους, ενώ ο Levy έχει προσθέσει στη φωτογραφία τη λεζάντα "κάπου στη Μεσόγειο Θάλασσα" και έχει επισημάνει τη Σαρδηνία της Ιταλίας στην ανάρτησή του.

Tο Star Wars: Starfighter θα είναι μία από τις πρώτες κινηματογραφικές ταινίες Star Wars που θα κυκλοφορήσουν από το 2019 και το The Rise of Skywalker. Η ταινία του Levy θα είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά και θα κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους παγκοσμίως, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Star Wars στις αίθουσες και την πρώτη εμφάνιση του Gosling σε μια ταινία Star Wars με ζωντανούς ηθοποιούς. Μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστές επίσημες λεπτομέρειες για την πλοκή ή τους χαρακτήρες της ταινίας.

