Follow us

Search

The Summer I Turned Pretty | Μετά το φινάλε της σειράς ετοιμάζεται ταινία

Οι θαυμαστές των Belly, Jeremiah και Conrad έχουν κάτι επιπλέον να περιμένουν με ανυπομονησία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
19-09-2025
Prime Video

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης και, όπως φαίνεται, τελευταίας σεζόν του The Summer I Turned Pretty, η πλατφόρμα streaming Prime Video της Amazon ανακοίνωσε ότι η σειρά, που βασίζεται στην τριλογία μυθιστορημάτων της Jenny Han, θα αποκτήσει ένα ακόμη κεφάλαιο: μια ταινία μεγάλου μήκους που θα λειτουργήσει ως κατάληξη της ιστορίας της σειράς.

Η Han θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία, μαζί με τη συν-σεναριογράφο Sarah Kucserka. Η Han δήλωσε κατά την ανακοίνωση: "Υπάρχει ένα ακόμη μεγάλο ορόσημο στο ταξίδι της Belly και σκέφτηκα ότι μόνο μια ταινία θα μπορούσε να του δώσει τη δέουσα αξία. Είμαι πολύ ευγνώμων στο Prime Video που συνεχίζει να υποστηρίζει το όραμά μου για αυτή την ιστορία και που μου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ αυτό το τελευταίο κεφάλαιο με τους θαυμαστές".

Η απόφαση να συνεχιστεί (αν και για λίγο) η ιστορία της σειράς αποκαλύφθηκε στους τελικούς τίτλους της σειράς, όταν μια σημείωση της Han προς τους θαυμαστές έδωσε υπονοούμενα ότι οι χαρακτήρες ενδέχεται να επιστρέψουν στο μέλλον.

"Η σειρά The Summer I Turned Pretty άγγιξε τις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας στιγμές χαράς, νοσταλγίας και σύνδεσης που την έκαναν παγκόσμια επιτυχία", δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση η Courtenay Valenti, επικεφαλής του τμήματος ταινιών, streaming και θεάτρου της Amazon MGM Studios, και ο Vernon Sanders, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος τηλεόρασης της Prime Video και της Amazon MGM Studios. "Είμαστε περήφανοι για την εξαιρετική επιτυχία της σειράς και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά με την Jenny Han για να προσφέρουμε στους θαυμαστές ένα αξέχαστο επόμενο κεφάλαιο".

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες της πλοκής της ταινίας, καθώς και ποιοι από τους ηθοποιούς θα επιστρέψουν, παραμένουν μυστικές.

Διαβάστε Επίσης

The Summer I Turned Pretty | Μετά το φινάλε της σειράς ετοιμάζεται ταινία

Γιατί οι γυναίκες άνω των 30 κολλάνε με τα εφηβικά τηλεοπτικά δράματα;

Tags

Latest

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
The Summer I Turned Pretty | Μετά το φινάλε της σειράς ετοιμάζεται ταινία
ENTERTAINMENT

The Summer I Turned Pretty | Μετά το φινάλε της σειράς ετοιμάζεται ταινία

Mocha Mousse Mani | Το μανικιούρ της Margot Robbie είναι στην απόχρωση που θα επικρατήσει αυτό το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Mocha Mousse Mani | Το μανικιούρ της Margot Robbie είναι στην απόχρωση που θα επικρατήσει αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Γλυκό σαν τη βανίλια | Αυτό το iconic άρωμα αποκτά μια limited εκδοχή και ντύνεται με τις πλούσιες νότες της λαχταριστής βανίλιας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Γλυκό σαν τη βανίλια | Αυτό το iconic άρωμα αποκτά μια limited εκδοχή και ντύνεται με τις πλούσιες νότες της λαχταριστής βανίλιας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
H Madonna έχει τα πιο ευχάριστα νέα για τους fans της | Θα κυκλοφορήσει νέο album το 2026
NEWS

H Madonna έχει τα πιο ευχάριστα νέα για τους fans της | Θα κυκλοφορήσει νέο album το 2026

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της
NEWS

Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Γιατί η Taylor Swift δεν θα συνοδεύεται από τον Travis Kelce στον γάμο της Selena Gomez
NEWS

Γιατί η Taylor Swift δεν θα συνοδεύεται από τον Travis Kelce στον γάμο της Selena Gomez

Η μέρα που η Margot Robbie επέλεξε 5 διαφορετικά looks για την εμφάνισή της
NEWS

Η μέρα που η Margot Robbie επέλεξε 5 διαφορετικά looks για την εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Δημόσιες επενδύσεις 7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου

Δημόσιες επενδύσεις 7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου

Αν κάνεις αυτήν την ώρα γυμναστική δε θα κοιμάσαι το βράδυ

Αν κάνεις αυτήν την ώρα γυμναστική δε θα κοιμάσαι το βράδυ

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

&quot;Βουγονία&quot; | Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα ανοίξει τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

"Βουγονία" | Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα ανοίξει τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Μενίδι: Φωτιά σε εργοστάσιο με παλέτες - Μήνυμα 112 για επικίνδυνους καπνούς - Διακοπή κυκλοφορίας στην Τατοΐου [βίντεο]

Μενίδι: Φωτιά σε εργοστάσιο με παλέτες - Μήνυμα 112 για επικίνδυνους καπνούς - Διακοπή κυκλοφορίας στην Τατοΐου [βίντεο]

Αντιγόνη Κουλουκάκου | Βρήκαμε το τέλειο κόκκινο κραγιόν που επιλέγει στις επίσημες εμφανίσεις της

Αντιγόνη Κουλουκάκου | Βρήκαμε το τέλειο κόκκινο κραγιόν που επιλέγει στις επίσημες εμφανίσεις της

Γιατί το να πίνεις ζάχαρη είναι χειρότερο από το να την τρως;

Γιατί το να πίνεις ζάχαρη είναι χειρότερο από το να την τρως;

7 κακές συνήθειες των γονιών για τις οποίες &quot;τιμωρούμε&quot; τα παιδιά

7 κακές συνήθειες των γονιών για τις οποίες "τιμωρούμε" τα παιδιά

Άννα Μαρία Ίβιτς | Η κόρη της Ελένης Πετρουλάκη έχει το απόλυτο ξανθό

Άννα Μαρία Ίβιτς | Η κόρη της Ελένης Πετρουλάκη έχει το απόλυτο ξανθό