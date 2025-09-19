The Summer I Turned Pretty | Μετά το φινάλε της σειράς ετοιμάζεται ταινία

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης και, όπως φαίνεται, τελευταίας σεζόν του The Summer I Turned Pretty, η πλατφόρμα streaming Prime Video της Amazon ανακοίνωσε ότι η σειρά, που βασίζεται στην τριλογία μυθιστορημάτων της Jenny Han, θα αποκτήσει ένα ακόμη κεφάλαιο: μια ταινία μεγάλου μήκους που θα λειτουργήσει ως κατάληξη της ιστορίας της σειράς.

Η Han θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία, μαζί με τη συν-σεναριογράφο Sarah Kucserka. Η Han δήλωσε κατά την ανακοίνωση: "Υπάρχει ένα ακόμη μεγάλο ορόσημο στο ταξίδι της Belly και σκέφτηκα ότι μόνο μια ταινία θα μπορούσε να του δώσει τη δέουσα αξία. Είμαι πολύ ευγνώμων στο Prime Video που συνεχίζει να υποστηρίζει το όραμά μου για αυτή την ιστορία και που μου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ αυτό το τελευταίο κεφάλαιο με τους θαυμαστές".

Η απόφαση να συνεχιστεί (αν και για λίγο) η ιστορία της σειράς αποκαλύφθηκε στους τελικούς τίτλους της σειράς, όταν μια σημείωση της Han προς τους θαυμαστές έδωσε υπονοούμενα ότι οι χαρακτήρες ενδέχεται να επιστρέψουν στο μέλλον.

"Η σειρά The Summer I Turned Pretty άγγιξε τις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας στιγμές χαράς, νοσταλγίας και σύνδεσης που την έκαναν παγκόσμια επιτυχία", δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση η Courtenay Valenti, επικεφαλής του τμήματος ταινιών, streaming και θεάτρου της Amazon MGM Studios, και ο Vernon Sanders, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος τηλεόρασης της Prime Video και της Amazon MGM Studios. "Είμαστε περήφανοι για την εξαιρετική επιτυχία της σειράς και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά με την Jenny Han για να προσφέρουμε στους θαυμαστές ένα αξέχαστο επόμενο κεφάλαιο".

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες της πλοκής της ταινίας, καθώς και ποιοι από τους ηθοποιούς θα επιστρέψουν, παραμένουν μυστικές.