Ένα εμβληματικό design object παρουσιάζεται στην Art Athina 2025

Το σημείο στη φετινή Art Athina που έχει ενθουσιάσει τους design lovers.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς 19-09-2025
Η έκθεση της Gallery Stefanidou Tsoukala στην Art Athina 2025

Η εμπειρία στη φετινή Art Athina είναι ολιστική. Το αντιλαμβάνεστε από την αλέα του Ζαππείου, εκεί που η Hermès παρουσιάζει το δικό της pop-up εργαστήριο ζωγραφικής και σκίτσου, πριν καλά καλά ολοκληρώσετε τη διαδρομή που οδηγεί στο Μέγαρο. Στο εσωτερικό του, σημαντικές γκαλερί της πρωτεύουσας παρουσιάζουν εικαστικές εκθέσεις, ιδέες που αποτυπώθηκαν στον καμβά όταν έπαψε να είναι λευκός, αλλά και ξεχωριστά design αντικείμενα – μία απαραίτητη προσθήκη.

Η ευχάριστη έκπληξη φέρει την υπογραφή της Stefanidou Tsoukala Gallery (STG), με τις δύο γυναίκες πίσω από τη λειτουργία της, Βέτα και Λώρα Τσουκαλά να παρουσιάζουν ένα εμβληματικό object και να συνθέτουν ένα διάλογο ανάμεσα στο σπουδαίο παρελθόν και το δημιουργικό παρόν, το διαχρονικό και το σύγχρονο.

Η αυθεντική καρέκλα klismos από τον Gibbings

Ο λόγος για την καρέκλα Klismos. Από την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., έγινε το σύμβολο ενσάρκωσης τα ιδεώδη της αναλογίας, της κομψότητας και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Από τις παραστάσεις σε αγγεία και ναούς μέχρι τις σύγχρονες αναβιώσεις, η φόρμα της έχει εμπνεύσει κορυφαίους designers, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Η καρέκλα klismos επανασχεδιασμένη από τον θρυλικό David Hicks
Στο περίπτερο της Stefanidou Tsoukala Gallery (STG), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια εντυπωσιακή διαδρομή μέσα στον χρόνο. Η παρουσίαση ξεκινά με μια αυθεντική καρέκλα klismos του 20ού αιώνα, σχεδιασμένη από τον T.H. Robsjohn-Gibbings σε συνεργασία με τους Σούζαν και Ελευθέριο Σαρίδη, που προέρχεται από ιδιωτική συλλογή. Η συνέχεια δίνεται με μια σπάνια εκδοχή του 1985, επανασχεδιασμένη από τον θρυλικό David Hicks, σε μια περίοδο που ο ίδιος υπήρξε μέντορας της Βέτας Στεφανίδου Τσουκαλά, ένα έργο που συνδυάζει την κλασική φόρμα με την πρωτοποριακή κομψότητα του μοντερνισμού. Ως τελική πινελιά, η γκαλερί εντάσσει στην παρουσίασή τής μια σύγχρονη εκδοχή της καρέκλας, προερχόμενη από τη συλλογή της Blue Cycle, μιας πρωτοπόρας ελληνικής εταιρείας αφιερωμένης στο βιώσιμο design. Δημιουργημένη από θαλάσσια πλαστικά και άλλα ανακυκλωμένα υλικά, η καρέκλα της Blue Cycle συνδυάζει την περιβαλλοντική ευθύνη με τη μεσογειακή δεξιοτεχνία, ανοίγοντας τη συζήτηση για το μέλλον του design μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την καινοτομία. 

H διευθύντρια της γκαλερί, Λώρα Τσουκαλά
H διευθύντρια της γκαλερί, Λώρα Τσουκαλά, στο περίπτερο της Stefanidou Tsoukala Gallery

"Η καρέκλα klismos είναι για εμένα κάτι περισσότερο από ένα αντικείμενο design, είναι ένα σύμβολο διαχρονικότητας και πολιτιστικής συνέχειας. Με αυτή την έκθεση θέλουμε να τιμήσουμε την ελληνική κληρονομιά, να αναδείξουμε τους δημιουργούς που την επανερμήνευσαν και να εντάξουμε τη βιωσιμότητα στον διάλογο για το design του μέλλοντος", εκμυστηρεύεται η Λώρα Τσουκαλά, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της Stefanidou Tsoukala Gallery.

Η εικαστική έκθεση "Η Καρέκλα Klismos: Ένα Κάθισμα μέσα στον Χρόνο" πλαισιώνεται από ένα νέο φωτογραφικό τρίπτυχο του Νικόλαου Ντε Γκρες, ο οποίος αποτυπώνει σε ασπρόμαυρη εκδοχή τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ένα μνημείο άρρηκτα δεμένο με τη θάλασσα, τη μυθολογία και την κλασική αρχιτεκτονική, λειτουργεί ως σκηνικό και πηγή έμπνευσης, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Έως και τις 22 Σεπτεμβρίου. 

