Η Hermès επιστρέφει στην Art Athina και δημιουργεί ένα υπαίθριο pop - up στούντιο σκίτσου και ζωγραφικής

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει όσους βρεθούν στην Art Athina 2025. Δεν χρειάζεται να περπατήσετε αρκετά, απλά να διασχίσετε την κλασική διαδρομή που σας οδηγεί από την είσοδο του Ζαππείου μέχρι το Μέγαρο. Λίγο πριν περιηγηθείτε στην εικαστική φουάρ και παρατηρήσετε τα έργα που παρουσιάζονται, η Hermès σάς προσκαλεί στο δικό της σύμπαν. Έναν κόσμο, όπου η ελευθερία είναι δεδομένη, η καλλιτεχνική δημιουργία ακμάζουσα και το σχέδιο δημιουργείται από τα δικά σας χέρια, μπροστά σας.

Ένα pop – up εργαστήριο σχεδίου, ζωγραφικής και έκφρασης, το οποίο σας φέρνει σε επαφή με το νήμα που καθοδηγεί κάθε δημιουργία του οίκου Hermès. Η εκδήλωση Hermès, Drawn to Craft: putting pencils to paper, όπως ονομάζεται, δημιουργήθηκε με αφορμή την ετήσια θεματική του οίκου "Σχεδιάζοντας την τέχνη" και εστιάζει στην ομορφιά αυτής της κίνησης. Μακριά από κανόνες και παραδοσιακές φόρμες, η τριήμερη αυτή εμπειρία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο μοιράσματος και χαράς, όπου η παγκόσμια γλώσσα της γραμμής εκφράζεται με απόλυτη ελευθερία.

Germain Herriau

Ίχνη φωτός

Μετά την υποδοχή τους από τους "αναβάτες του μολυβιού" τους πρεσβευτές του σχεδίου του οίκου Hermès- οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν από εργαστήριο σε εργαστήριο, να πειραματιστούν με τα υλικά και να απολαύσουν δροσιστικά ροφήματα. Το προσωρινό αυτό βιωματικό πάρκο περιλαμβάνει ένα κινητό εργαστήριο, τραπέζια σχεδίασης και καβαλέτα διαθέσιμα για όλους. Αναδεικνύοντας τις αμέτρητες εκφάνσεις και εκφράσεις του σχεδίου και της ζωγραφικής, ο οίκος Hermès αποτίνει ζωντανό φόρο τιμής σε αυτήν την τέχνη σε όλες τις μορφές της. Από πορτρέτα σε φυσικό μέγεθος μέχρι αυτοσχέδια σκίτσα και εμβληματικές σελίδες χρωματισμού, η ζωγραφική είναι η παιδική ηλικία της τέχνης.

Κι αφού παρασυρθούν από το πνεύμα της δημιουργίας, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού του οίκου, Le Monde d'Hermès. Ένα εκδοτικό εγχείρημα που ξεκίνησε το 1973, το Le Monde d'Hermès αποτελεί ταξίδι εξερεύνησης στην ετήσια θεματική του οίκου, μέσα από την έκφραση των αξιών του και την παρουσίαση των συλλογών του.

Germain Herriau

Η γραμμή του χαρακτήρα

Το σχέδιο, απαρχή και κορύφωση της χειροποίητης δημιουργίας, συνοδεύει κάθε βήμα της ιστορίας του οίκου Hermès. Όταν ο Robert Dumas, μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογένειας Hermès, εμπνεύστηκε το βραχιόλι Chaîne d'ancre κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου του στην αποβάθρα του λιμανιού της Νορμανδίας, αποτύπωσε την ιδέα του σε ένα μικρό σκίτσο στο σημειωματάριό του. Αυτός ο κρίκος αλυσίδας έχει γίνει πλέον εμβληματικό μοτίβο του οίκου. Αυτή η δίψα για θαυμασμό γοητεύει τον Pierre-Alexis Dumas, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του οίκου Hermès: "Το σχέδιο είναι αφηγητής και οι γραμμές οι προτάσεις του. Είναι ένα μαγικό νήμα που διατρέχει κάθε είδος τέχνης: μας ταξιδεύει με την αφθονία της χαράς, την ευελιξία και την απεριόριστη ελευθερία του. Στον οίκο Hermès δεν χρησιμοποιούμε απλώς το σχέδιο για να κινηθεί μαζί μας. Εμείς κινούμαστε μέσα από αυτό". Θεμελιώδες και πολυδιάστατο, το σχέδιο είναι η απαρχή κάθε τεχνογνωσίας.

Sarah Arnould

Σκίτσα χωρίς όρια

Η ανοιχτή διάταξη των εργαστηρίων στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Hermès, Σχεδιάζοντας την τέχνη" ξεφεύγει από την πεπατημένη και προσφέρει στους επισκέπτες μια τρισδιάστατη εμπειρία στον κόσμο του σχεδίου και της ζωγραφικής. Ένα κάλεσμα σε καλλιτέχνες και επίδοξους εικονογράφους. Ο οίκος Hermès καλεί μικρούς και μεγάλους επισκέπτες να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη σε μια χαρούμενη και ανάλαφρη γιορτή, όπου το πάθος για το σχέδιο και τη ζωγραφική κινητήρια δύναμη και λόγος ύπαρξης εκφράζεται σε όλες του τις μορφές.

Μία ξεχωριστή εμπειρία, όπως εκείνης που ο πολυτελής οίκος ξέρει να ενορχηστρώνει καλύτερα από τον καθένα.

info

Σχεδιάζοντας την τέχνη

18 – 20 Σεπτεμβρίου

Ζάππειο Μέγαρο, The Alley, Αθήνα

11:00 – 19:00

Αθήνα