Γιατί όλοι μιλούν για το House of Guinness

Η σειρά The House of Guinness έκανε στις 25 Σεπτεμβρίου την εμφάνισή της στο Netflix ως η πιο πρόσφατη ιστορική σειρά του και ο ενθουσιασμός που την περιβάλλει είναι δικαιολογημένος. Ξεχάστε τα κορσέδες και τα κεριά! Βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας οικογένειας, σε έξυπνες δημιουργικές αποφάσεις και σε μερικές πραγματικά αξιόλογες ερμηνείες.

Δημιουργημένη από τον Steven Knight του Peaky Blinders και βασισμένη σε μια αόριστη ιδέα της Ivana Lowell, απόγονο της οικογένειας Guinness. Η απλή ερώτηση για την προέλευσή της που την θέτει σε κίνηση είναι εκπληκτικά συναρπαστική. Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια που ελέγχει μια αυτοκρατορία χάνει τον αρχηγό της και κανείς δεν συμφωνεί για το τι θα ακολουθήσει;

Η ιστορία ξεκινά στο Δουβλίνο, το 1868, στην κηδεία του μεγιστάνα της ζυθοποιίας Sir Benjamin Guinness. Τα τέσσερα ενήλικα παιδιά που παρευρίσκονται στην κηδεία, ο Arthur, ο Edward, ο Ben και η Anne, σύντομα έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους λόγω της διαθήκης που άφησε τον Arthur και τον Edward, δύο εντελώς αντίθετους χαρακτήρες όσον αφορά την φιλοδοξία και το ταμπεραμέντο, να συνεργαστούν ως συν-ηγέτες της οικογενειακής επιχείρησης. Η Anne ωθείται στο ρόλο της φιλάνθρωπου λόγω του φύλου της, ενώ ο Ben μένει να περιπλανιέται άσκοπα, ένα χάος γοητείας, αλαζονείας και ανικανότητας που τροφοδοτείται από το αλκοόλ. Προσθέστε σε αυτό την κλιμακούμενη πολιτική αναταραχή στους δρόμους του Δουβλίνου -όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια βίαιη εξέγερση εναντίον της οικονομικής ελίτ που υποστηρίζεται από τους Βρετανούς.

Η σειρά έχει γρήγορο ρυθμό, κλίνει προς το μελόδραμα την κατάλληλη στιγμή, και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες της, όπως η Ellen Cochrane, μια επαναστάτρια που χρησιμοποιεί τον εκβιασμό ως όπλο, ή ο Sean Rafferty, ο πιστός μεσάζων της οικογένειας που μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνος όσο οποιοσδήποτε από τους εχθρούς τους, τον οποίο υποδύεται ο James Norton. Οι ίδιοι οι χαρακτήρες δεν καθορίζονται από ένα μόνο, σαφές κίνητρο. Ωστόσο, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι πλούσιοι και ισχυροί, αλλά και στο ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων με έντονα ελαττώματα.

Η σειρά είναι απίστευτη, με ένα σκηνογραφικό σχεδιασμό που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα και την υφή του Δουβλίνου του 19ου αιώνα με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ότι βυθίζεσαι σε αυτόν τον κόσμο και ότι είναι πραγματικός. Κάθε σκηνικό μοιάζει κατοικημένο, αντί για σκηνογραφικό. Η μουσική υπόκρουση είναι μερικές φορές επιθετική και μοντέρνα, αλλά ταιριάζει απόλυτα σε μια σειρά που δεν φοβάται να τραβήξει τους θεατές της σε μια παθητική κατανάλωση.