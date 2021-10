Οι 21 καλύτερες ταινίες για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Αιματηρές εισβολές, ιστορίες προδοσίας, απίστευτα ρομάντζα και αποκρυπτογραφήσεις είναι μόνο μερικά από τα topics που εξετάζουν αυτές οι 21 ταινίες για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σου δώσουν τα μαθήματα ζωής (ή) και ιστορίας που χρειάζεσαι.

21. Μαύρη Λίστα (Black book, 2006)

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες ολλανδικές ταινίες του Paul Verhoeven, με την ιστορία να εξελίσσεται στην Ολλανδία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιγράφει την πορεία της όμορφης Εβραίας καλλιτέχνιδας Rachel Stein (Carice van Houten), στην προσπάθειά της να φύγει εκτός χώρας μαζί με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια, πέφτουν σε ενέδρα Γερμανών, είναι η μόνη που σώζεται και μετά γίνεται κατάσκοπος.

20. Εχθρός προ των πυλών (Enemy at the Gates, 2001)

Jude Law και Ed Harris μπαίνουν στο πετσί των ρόλων τους σαν Vassili Zaitsev και Major König και χαρίζουν μια από τις επικότερες one on one κινηματογραφικές μονομαχίες, σαν ελεύθεροι σκοπευτές του ρωσικού και γερμανικού στρατοπέδου αντίστοιχα, στα χαλάσματα του Stalingrad.

19. Γράμματα από το Ίβο Τζίμα (Letters from Iwo Jima, 2006)

Η ταινία -που πάει ντουέτο με το Flags of our Fathers (Οι σημαίες των προγόνων μας)- αναφέρεται στη γνωστή αιματηρή μάχη στο ιαπωνικό νησί Ιβο Τζίμα στο τέλος σχεδόν του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1945), ανάμεσα στους Ιάπωνες και τους Αμερικανούς. Ο Clint Eastwood καταγράφει με τον φακό του την απέλπιδα προσπάθεια των Ιαπώνων στρατιωτών να κρατήσουν το νησί, μετά την απόβαση χιλιάδων Αμερικανών πεζοναυτών.

18. Και οι 12 ήταν καθάρματα (The Dirty Dozen, 1967)

Ένας συνταγματάρχης διαλέγει δώδεκα βαρυποινίτες ή μελλοθάνατους για να τους χρησιμοποιήσει στην επίθεση ενάντια στην ανώτατη γερμανική διοίκηση. Όποιος από αυτούς τα κατάφερνε και δεν έχανε και τη ζωή του, θα έπαιρνε χάρη. Ο Lee Marvin θέτει λοιπόν υπό τις οδηγίες του απροσάρμοστα παλιόπαιδα όπως ο Charles Bronson, ο John Cassavetes, ο Telly Savalas και ο νεαρός τότε Donald Sutherland.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Esquire.com.gr