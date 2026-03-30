Sneakers την άνοιξη | Τα πιο κομψά ζευγάρια για κάθε μέρα

Η σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026 επαναφέρει την ουσία του "refined casual" στο προσκήνιο, με τα sneakers να αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Οι τάσεις στα αθλητικά παπούτσια ξεχωρίζουν τις low-top σιλουέτες και την αφοπλιστική απλότητα του μίνιμαλ σχεδιασμού, ενώ η ποιότητα των υλικών και η διαχρονικότητα της φόρμας υπερέχουν του εντυπωσιασμού.

Το κλασικό λευκό sneaker παραμένει η safe επιλογή που μπορείτε να συνδυάσετε με κάθε εμφάνιση, από το office wear μέχρι τις street εμφανίσεις. Ωστόσο, σε μια εποχή που η μόδα ποντάρει στο χρώμα, τα sneakers που αξιοποιούν από παστέλ μέχρι πιο έντονες αποχρώσεις, ή ακόμα και muted neutrals, προσθέτουν μια νότα προσωπικότητας, χωρίς να θυσιάζουν τον σοφιστικέ χαρακτήρα του συνόλου.

Πώς να φορέσετε sneakers με καθημερινά looks

Τα sneakers αποτελούν ένα παπούτσι που μπορεί πια να φορεθεί σε διαφορετικές περιστάσεις. Από τα sporty casual του Σαββατοκύριακου μέχρι τις βραδινές εξόδους της δροσερής άνοιξης, ένα ζευγάρι αθλητικά προσφέρει την απαραίτητη άνεση και κομψότητα.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ανοιξιάτικα σύνολα φορώντας τα sneakers σας, υπάρχουν πολλές street style ιδέες που προσφέρουν έμπνευση: φορέστε τα με μίντι πλισέ φούστες και αντιανεμικά για ένα επίκαιρο urban στιλ, συνδυάστε με τζιν παντελόνια και blazer για casual chic εμφανίσεις που μπορεί να κρατήσουν όλη μέρα, ενώ φυσικά μπορείτε να τα "σετάρετε" με relaxed κοστούμια σε παστέλ χρώματα αλλά και φορέματα με φλοράλ μοτίβα.

Τα κομψά sneakers που επέλεξα για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις μου

Στη δική μου λίστα με επιλογές για την Άνοιξη 2026, πρόσθεσα ένα ζευγάρι low top αθλητικά από την Chloé, που μοιάζουν με μπαλαρίνες, και μπορώ να συνδυάσω με τα ρομαντικά φορέματα και δερμάτινα τζάκετ. Επίσης, διάλεξα ένα πολύ άνετο sneaker On, σε λευκό, για να φοράω με τα κοστούμια μου στο γραφείο, αλλά κι ένα adidas Japan αθλητικό παπούτσι που είναι πολύ trendy και φοριέται τόσο σε officwear όσο και σε casual εμφανίσεις.

Τη shopping list συμπληρώνουν ένα ζευγάρι suede sneakers της Gant που το κίτρινο χρώμα τους υπόσχεται pop-of-color στα μονοχρωματικά looks της άνοιξης, αλλά και ένα ζευγάρι low top αθλητικά σε χακί χρώμα από τη συλλογή Envie shoes που σχεδιάζω να φορέσω με cargo pants και utility φούστες.

Low top sneakers Chloé, Chloé boutique & Kalogirou.

Γυναικεία sneakers On, attica.

Παπούτσια Japan adidas, adidas.gr.

Γυναικεία suede sneakers "Beylana" GANT, notos.