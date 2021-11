Stranger Things | Η πρεμιέρα, οι τίτλοι των επεισοδίων και το νέο trailer του τέταρτου κύκλου

To Netflix κυκλοφόρησε ακόμα ένα trailer για τον τέταρτο κύκλο της σειράς Stranger Things ενώ αποκάλυψε τους τίτλους όλων των επεισοδίων αλλά και το πότε θα γίνει η πρεμιέρα.

Στο νέο trailer οι fans παίρνουν μια γεύση από τη ζωή της Eleven το 1986– την οποία υποδύεται η Billie Bobby Brown- στην Καλιφόρνια. "Αγαπημένε Mike” λέει η Eleven στο γράμμα της στον Mike Wheeler, τον οποίο υποδύεται ο Finn Wolfhard, "σήμερα είναι η μέρα 185. Νομίζω ότι επιτέλους προσαρμόστηκα. Μου αρέσει το σχολείο πια. Έχω κάνει πολλούς φίλους. Εντούτοις είμαι έτοιμη για τις διακοπές κυρίως επειδή θα σε δω”. Όσο ακούγεται η Eleven να διαβάζει το γράμμα, οι θεατές την βλέπουν να παλεύει να προσαρμοστεί στη δύσκολη καθημερινότητα στο σχολείο καθώς δεν μπορεί να κάνει φίλους.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε το Netflix αποκαλύπτονται οι τίτλοι των 9 επεισοδίων " The Hellfire Club, Vecna's Curse, The Monster and the Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab, Papa και The Piggyback”, αλλά και η ημερομηνία της πρεμιέρας το καλοκαίρι του 2022.