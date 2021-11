"Marry Me" | Το πρώτο teaser trailer της νέας ταινίας της Jennifer Lopez

Αν και η ταινία "Marry Me" με πρωταγωνίστρια τη Jennifer Lopez, ήταν να κυκλοφορήσει τη φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εν τέλει τα σχέδια ανατράπηκαν λόγω κορονοϊού, με τη νέα ημερομηνία της πρεμιέρας να μετατίθεται για τον Φεβρουάριο του 2022.

Η λατίνα σούπερ σταρ, μόλις χθες, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το teaser trailer της ταινίας, με λίγα λόγα κάποια στιγμιότυπα από τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη. Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως το κανονικό trailer θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου, μαζί με το νέο της τραγούδι "On My Way" που αποτελεί παράλληλα το soundtrack της ταινίας.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η Jennifer Lopez υποδύεται μία σούπερ σταρ - κοινώς τον εαυτό της - η οποία ύστερα από διάφορες αποτυχημένες σχέσεις, αποφασίζει να παντρευτεί έναν φαν από μία συναυλία της που κρατούσε μία πινακίδα που έγραφε "Παντρέψου με". Πιο αναλυτικά, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Bobby Crosby, με το ίδιο όνομα, της οποίας το σενάριο έχουν αναλάβει οι John Rogers, Tami Sagher και Harper Dill ενώ τη σκηνοθεσία η Kat Coiro. Πέρα, όμως, από τη J.Lo, στην ταινία θα συμμετάσχουν ο Owen Wilson και ο Maluma.

Η Jennifer Lopez τον τελευταίο καιρό είχε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, αφού πριν από λίγους μήνες ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας Shotgun Wedding που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ μάλιστα υπέγραψε ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Netflix, σύμφωνα με το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσης 3 ακόμα πρότζεκτ στη δημοφιλή πλατφόρμα, στις οποίες, φυσικά, θα πρωταγωνιστεί.

Δείτε το teaser trailer: