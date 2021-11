10 ηθοποιοί που υποδύθηκαν τη Jackie Kennedy

Στη ζωή της υπήρξε πρωταγωνίστρια σπουδαίων αλλά και τραγικών γεγονότων. Η Jacqueline Bouvier ή ευρέως γνωστή ως Jackie Kennedy, ήταν η πριγκίπισσα των ΗΠΑ, αφού μαζί με τον J.F.Kennedy αποτελούσαν το "βασιλικό" ζευγάρι της χώρας. Η παιδική της ηλικία, η ζωή στον Λευκό Οίκο, η δολοφονία του Kennedy, ακόμα και οι στιλιστικές της επιλογές ενδιέφεραν αρκετά το κοινό, σε σημείο που η ιστορία της έχει μεταφερθεί πολλές φορές στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Και οι παρακάτω ηθοποιοί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να φέρουν ξανά στη ζωή τη θρυλική Jackie O.

1. Natalie Portman - Jackie (2016)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μπορεί να κέρδισε υποψηφιότητα για την ερμηνεία της, όμως έχασε το χρυσό αγαλματίδιο από την Emma Stone. Στην ταινία Pablo Lorraine, παρακολουθούμε τα γεγονότα από τη δολοφονία του Kennedy και την προσπάθεια της συζύγου του να σταθεί στα πόδια της.

2. Katie Holmes - The Kennedys (2011)

Η Katie Holmes θεωρήθηκε τόσο ακριβής στην ερμηνεία της που εκτός από τη ενσάρκωση της Jackie στη μίνι σειρά "The Kennedys" του 2011, την υποδύθηκε 6 χρόνια αργότερα ξανά αλλά αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη ηλικία, στη σειρά "The Kennedys after Camelot".

3. Jodi Balfour - The Crown (2017)

Η σειρά, που έχει αιχμαλωτίσει κοινό και κριτικούς, είχε τη χαρά να φιλοξενήσει σε ένα επεισόδιο τη Jackie Kennedy, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, J.F. Kennedy και η σύζυγός του είχαν επισκεφθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

4. Ginnifer Goodwin - Killing Kennedy (2013)

Η ηθοποιός ήταν η τρίτη μέσα στη χρονιά που ενσάρκωσε τον ρόλο της Jackie Kennedy, η ίδια στο πλευρό του Rob Lowe σε μία παραγωγή του National Geographic.

5. Minka Kelly - The Butler (2013)

Με ένα φανταστικό καστ, ο πρωταγωνιστής Forest Whitaker υποδύεται έναν μπάτλερ, ο οποίος θα βρεθεί στην υπηρεσία 8 διαφορετικών Προέδρων. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Kennedy, με τη Minka Kelly να υποδύεται τη σύζυγο του αδικαχομένου πολιτικού.

6. Jeanne Tripplehorn - Grey Gardens (2009)

Αν και η ταινία επικεντρώνεται στις εξαθλιωμένες ζωές της θείας και της ξαδέρφης της Kennedy, Edith Bouvier Beale και Edith, η Tripplehorn κάνει κάποιες εμφανίσεις ως τη διάσημη συγγενή των δύο.

7. Sarah Michelle Gellar - A Woman Named Jackie (1991)

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στη μίνι σειρά, υποδυόμενη τη Jacqueline Bouvier σε μικρή ηλικία.

8. Roma Downey - A Woman Named Jackie (1991)

Από τη Gellar, τη σκυτάλη στη μίνι σειρά αναλαμβάνει η Roma Downey που υποδύθηκε τη Jackie σε μεγαλύτερη ηλικία και ειδικότερα, στα χρόνια που ήταν παντρεμένη με τον Kennedy.

9. Stephanie Romanov - Thirteen Days (2000)

Αν και κεντρικό θέμα της ταινίας αποτελεί η Κρίση των πυραύλων της Κούβας και οι 13 ημέρες διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, εντοπίζουμε σε κάποιες σκηνές στο πλευρό του Kevin Costner, τη Stephanie Romanov ως τη σύζυγο του Προέδρου της Αμερικής.

10. Kat Steffens - Parkland (2013)

Η ταινία ακολουθεί τα γεγονότα από την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Kennedy στη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ντάλας, Parkland, και την τραγική φιγούρα της Jackie Kennedy που υποδύεται η ηθοποιός, Kat Steffens.