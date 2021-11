"Inventing Anna" | Μια πρώτη ματιά στη σειρά για το socialite σκανδαλο του Μανχάταν - Δείτε το trailer

Εξαπάτησε πολύ κόσμο, καταχράστηκε κοντά στα 200.000 δολάρια, έχτισε έναν μύθο γύρω από το όνομά της και τώρα λαμβάνει και σειρά βασισμένη στη ζωή της. Η Anna Sorokin έζησε ένα παραμύθι το οποίο μετατράπηκε σε εφιάλτη, με τη Shonda Rhimes (γνωστή για τις σειρές Grey's Anatomy, Scandal, Bridgerton) να αναλαμβάνει να αφηγηθεί την ιστορία της. Και το teaser trailer του "Inventing Anna" που μόλις κυκλοφόρησε, το οποίο μας δίνει μία γεύση από το τι θα παρακολουθήσουμε πολύ σύντομα στο Netflix, επιβεβαιώνει πως η διάσημη παραγωγός έκανε και πάλι το θαύμα της.

Στο βίντεο των 50 δευτερολέπτων βλέπουμε την Sorokin, την οποία υποδύεται η Julia Garner, να διεισδύει στην ελίτ του Μανχάνατ και να ζει τη ζωή, μέχρι τη στιγμή που μία ρεπόρτερ θα ερευνήσει το φαινόμενο "Anna Delvey". Είναι άραγε η μεγαλύτερη απατεώνισσα ή προσωποποίηση του American Dream αναρωτιέται η σειρά, που θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Φεβρουαρίου του 2022.

Ειδικότερα, η σειρά είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία της "πρωταγωνίστριας", με τη Rhimes να αντλεί υλικό για το τι συνέβη από το άρθρο της δημοσιογράφου Jessica Pressler των New York Times "How an Aspiring ‘It’ Girl Tricked New York’s Party People — and its Banks". Μάλιστα, η ίδια αρθρογράφος είχε εμπνεύσει μέσω ενός άλλου κειμένου της την ταινία "Hustlers" με τη Jennifer Lopez.

Πέρα από την Julia Garner στον ρόλο της Sorokin, συμμετέχουν επίσης οι Laverne Cox, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney και Anna Chlumsky.

Δείτε το teaser trailer: