Spider-Man: No Way Home | Σημείωσε ρεκόρ εσόδων ενός δισεκατομμυρίου

Το ‘Spider-Man: Νο Way Home’ έγινε η πρώγη ταινία κατά τη διάρκεια της πανδημίας που κατάφερε να συγκεντρώσει έσοδα ενός δισεκατομμυρίου. Η προηγούμενη ταινία που είχε σημειώσει στα box office τα ίδια έσοδα ήταν το Star Wars: The Rise of Skywalker τον Δεκέμβριο του 2019, πριν δηλαδή ξεκινήσουν τα lockdowns σε όλο τον κόσμο.

Η νέα ταινία Spider-Man σημείωσε το ρεκόρ μόλις σε 12 μέρες από την ημέρα της παγκόσμιας πρεμιέρα της και έγινε η τρίτη ταινία που συγκεντρώνει έσοδα δισεκατομμυρίου τόσο γρήγορα. Οι άλλες δύο ταινίες ήταν το 2019 το Avengers: Endgame και το Avengers: Infinity War που κατάφεραν να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο σε πέντε και 11 μέρες αντίστοιχα.

Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του 'No Way Home', η ταινία συγκέντρωσε 252 εκατομμύρια στο box office της Αμερικής και έγινε η πιο επτιυχημένη εμπορικά ταινία του 2021. Όπως δήλωσε ο CEO της Sony Pictures "τα ιστορικά αποτελέσματα του Spider-Man: Νο Way Home από όλο τον κόσμο και με τόσες πολλές προκλήσεις, επαναβεβαιώνουν την ασυναγώνιστη πολιτιστική επίδραση που μπορούν να έχουν οι ταινίες όταν δημιουργούνται και προωθούνται με όραμα και αποφασιστικότητα".

Στην τρίτη ταινία του franchise, o Peter Parker, τον οποίο υποδύεται ο Tom Holland, προσπαθεί να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων όταν αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι ο Spiderman. Με τη βοήθεια του Dr. Strange, ανοίγει κατά λάθος μια πόρτα στο πολυσύμπαν, επιτρέποντας σε πολλούς κακούς από παράλληλες πραγματικότητες να τον κυνηγήσουν.