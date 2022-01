Audrey Hepburn | Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ταινία για τη ζωή της

Η Rooney Mara θα υποδυθεί την Audrey Hepburn στη νέα βιογραφική ταινία για την καριέρα της και τη ζωή της.

Σκηνοθέτης της νέας ταινίας του Apple TV θα είναι ο Luca Guadagnino του ‘Call Me By Your Name’ με τα δημοσιεύματα ήδη να κάνουν λόγο για μια επιλογή ρόλου που ίσως χαρίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στη διάσημη ηθοποιό. Η Rooney Mara, εξάλλου, έχει ήδη κερδίσει δύο υποψηφιότητες από την Ακαδημία Κινηματογράφου, μία για τον ρόλ της στην ταινία ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ και μία για τον ρόλο της στην ταινία ‘Carol’.

Η βιογραφική ταινία για την Hepburn θα παρουσιάσει την πολύ ενδιαφέρουσα ζωή της σταρ που γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1929 και μεγάλωσε στην Ολλανδία όπου προπονούταν για να γίνει μπαλαρίνα. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, η οικογένειά της έχασε την περιουσία της και γρήγορα πάλευαν να επιβιώσουν αφού δεν είχαν χρήματα να ψωνίσουν φαγητό. Η Hepburn αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της εξαιτίας της πείνας που είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Τη δεκαετία του ’50 μετακόμισε στο Λονδίνο όπου βρήκε δουλειά υποδυόμενη μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο. Ο πρώτος της μεγάλος ρόλος ήταν στο ‘Roman Holiday’ το 1953 που της άνοιξε τις πόρτες του Hollywood. Τα ‘Breakfast at Tiffany’s’ και το ‘My Fair Lady’την μετέτρεψαν σε σταρ του σινεμά ενώ έγινε γνωστή για το κομψό στιλ της.

Η Audrey είχε κάνει δύο γάμους. Ο πρώτος της ήταν με τον σκηνοθέτη Mel Ferrer και ο δεύτερος με τον Ιταλό ψυχίατρο Andrea Dotti. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε σταματήσει να ασχολείται με την υποκριτική κι είχε εστιάσει στην ανθρωπιστική δράσης της εργαζόμενη ως πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF. Η ηθοποιός πέθανε το 1993 σε ηλικία 63 ετών αφήνοντας πίσω της δύο γιους, τον Sean Hepburn Ferrer και τον Luca Dotti.

Ο γιος τη Sean, μάλιστα, δήλωσε ότι εγκρίνει την επιλογή της Rooney Mara λέγοντας σε συνέντευξή του "η Rooney είναι απολαυστική. Φαίνεται ότι υπάρχει πολλή αγάπη εκεί". Η Mara εκτός από πρωταγωνιστικό ρόλο θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού, ενώ συνεργάζεται ήδη με τον Guadagnino στη μεταφορά του Brideshead Revisited στη μεγάλη οθόνη.