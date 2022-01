Eat Chic | Η διάσημη πίτσα του Λονδίνου ήρθε στην Αθήνα

Kάθε νέα γαστρονομική άφιξη, και δη σημαντική, αυτήν την περίοδο, είναι ένας παράγοντας που μας κάνει να νιώθουμε "κανονικότητα" ξανά και μας δίνει ελπίδα για ένα άμεσα ευοίωνο μέλλον η άνθιση της εστίασης - ιδίως όταν εμπλουτίζεται με hot brands του εξωτερικού. Με αυτό το νέο opening θα μπορέσουν όλοι οι φαν της πίτσας να γευτούν τη μαγική slow-rising sourdough pizza του Franco Manca με τα εξαιρετικά υλικά, χωρίς να χρειαστεί να πάνε μέχρι το Λονδίνο!

Το πρώτο κατάστημα Franco Manca άνοιξε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Από το 2008 με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος της Franco Manca στο Brixton Market του Λονδίνου έως και σήμερα, με περισσότερα από 56 εστιατόρια Franco Manca στην Αγγλία και ένα μοναδικό στο νησί Σαλίνα της Ιταλίας έχει δημιουργηθεί μία κοινότητα φανατικών ακολούθων τόσο για την φιλοσοφία της εταιρείας όσο και για την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων της.

Φέτος, η Ελλάδα υποδέχεται τα Franco Manca, τους πρωτοπόρους στη slow-rising sourdough πίτσα κάνοντας πρεμιέρα με το πρώτο της εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια και την υπογραφή των James Ravano (Λονδίνο), με θητεία 20 χρόνων στις αλυσίδες εστιατορίων PizzaExpress και Zizzi στη Βρετανία, Nabil Mankarious (Αλεξάνδρεια), γενικό διευθυντή του ομίλου Fulham Shore, και ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστιατορίων The Real Greek & Franco Manca στη Μ. Βρετανία, των επιχειρηματιών/chefs αδελφών Λιάκου (Basegrill, Travolta, Cookoovaya, Hoocut) και του chef Πάνου Ιωαννίδη (Ovio,OZ37 & Stellar Gastro Cinema).

Η Franco Manca έχει συνδέσει το όνομά της απολύτως με τη Ν(ε)απολιτάνικη πίτσα και σκοπός της είναι να μυήσει όλο και περισσότερους στην αξία της πίτσας που γίνεται από προζύμι αλλά και στην αναζήτηση τοπικών, οργανικών πρώτων υλών και υλικών που σέβονται την εποχικότητα και το περιβάλλον. Μερικές επιλογές του καταλόγου που επαληθεύουν τις αξίες αυτές: Πίτσα με βιολογική ντομάτα, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά, πίτσα με ελαφρώς καπνιστό πικάντικο σαλάμι, ιταλική μοτσαρέλα, βιολογική ντομάτα, καραμελωμένα κόκκινα κρεμμύδια και φρέσκος βασιλικός αλλά και με σάλτσα τρούφας, μοτσαρέλα και ποικιλία μανιταριών. Τα starting bites ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία: μελιτζάνα με παρμεζάνα και μοτσαρέλα ψημένη στο φούρνο, πικάντικο λουκάνικο από αρνί ελευθέρας βοσκής, ψητές πατάτες με κρεμμύδια, σάλτσα βιολογικής ντομάτας και ιταλική μοτσαρέλα, Burrata σε προζυμένιο ψωμί με πικάντικη "nduja” από τη Σπιλίγκα, ψητά ντοματίνια και άγρια ρόκα αλλά και αλλαντικά όπως μορταδέλα και μπέικον από ελληνικό μαύρο χοίρο.

Με αδιαπραγμάτευτη πίστη στο γευστικό φαγητό, η Franco Manca προσφέρει αληθινή εμπειρία αργού γρήγορου φαγητού, με άριστες πρώτες ύλες, σεβασμό στους κανόνες της φύσης και προσιτό φαγητό για όλους.

Τι είναι αυτό που κάνει τη Franco Manca να ξεχωρίζει;

- Πιστή στη φιλοσοφία του less is more.

- Handmade προϊόντα που γίνονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η διαφάνεια και η διάδραση με τον πελάτη εμπλουτίζει την εμπειρία της Franco Manca.

- Είναι μία πίτσα για όλους, χωρίς στεγανά και περιορισμούς που ακολουθεί τη γευστική πολυφωνία της Ναπολιτάνικης κουλτούρας.

- Οι άνθρωποι αγαπούν τη Franco Manca και για το planet-friendly ήθος της που σέβεται το περιβάλλον σε κάθε της προσπάθεια, στηρίζοντας τοπικούς προμηθευτές και οργανικά προϊόντα.

Info: Ελ. Βενιζέλου 2, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 2581501

Πηγή: madamefigaro.gr