And Just Like That | Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ με τα παρασκήνια της σειράς

Μια έκπληξη περιμένει τους fans του ‘And Just Like That’ μετά το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Το HBO Max κυκλοφόρησε ένα trailer για το ντοκιμαντέρ με τα παρασκήνια της σειράς που θα προβληθεί μετά το φινάλε του πρώτου κύκλου.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις των πρωτραγωνιστών αλλά και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της σειράς με την Sarah Jessica Parker να δοκιμάζει τα ρούχα της Carrie, την Cynthia Nixon να αναλαμβάνει ρόλο σκηνοθέτη αλλά και την Kristin Davis να μπαίνει στα παπούτσια της Charlotte York.



"Έχουν περάσει 23 χρόνια αλλά είμαι ενθουσιασμένη. Τρομακρατημένη αλλά ενθουσιασμένη" λέει στο trailer η Parker ενώ κάποια στιγμή βλέπουμε το γραφείο των σεναριογράφων αλλά και τον σκηνοθέτη Michael Patrick King.

Στο trailer εμφανίζεται και ο Willie Garson που πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ δεν εμφανίζεται καθόλου ο Chris Noth που μετά τον θάνατο του Mr.Big στη σειρά, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από αρκετές γυναίκες.

Το ντοκιμαντέρ "And Just Like That… The Documentary" θα είναι διαθέσιμο για streaming από τις 3 Φεβρουαρίου.