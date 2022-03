Η Vera Lutter επιστρέφει στην Αθήνα με την έκθεση Fragments of Time Past

Η νέα δουλειά της Vera Lutter με φωτογραφίες από την αρχαία αρχιτεκτονική της Αττικής καθώς και εικόνες από τους ελληνικούς ναούς της Ποσειδωνίας (Paestum) στην Κάτω Ιταλία και από κλασικά γλυπτά που στεγάζονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, παρουσιάζονται στην έκθεση Fragments of Time Past. Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιήσει η Lutter στην Αθήνα εδώ και πάνω από δεκαπέντε χρόνια με τα εγκαίνια να έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου.

Μετά από εκδοτικό αίτημα του New York Times Magazine, —το πρώτο που της έχει προταθεί— η Lutter επισκέφτηκε την Ακρόπολη και την Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα καθώς και το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο τον Αύγουστο του 2021, παρά τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και τις πυρκαγιές που έπλητταν την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Καθώς ο χρόνος έκθεσης των φωτογραφιών της είναι μεγάλος, οι επισκέπτες που περιδιάβαιναν τους αρχαιολογικούς χώρους δεν άφησαν ορατά ίχνη στις εικόνες, ενώ τα ακαθόριστα όρια της κίνησης των δέντρων έρχονται σε αντίθεση με τη συμπαγή σταθερότητα της αρχιτεκτονικής.

Courtesy of Gagosian Λεπτομέρεια κίονα, Ακρόπολη, 26 Αυγούστου 2021.

Αξιοποιώντας τις ανθεκτικές στον χρόνο πτυχές του μέσου της —σε αντιδιαστολή με το θεωρητικώς φευγαλέο της "καθοριστικής στιγμής" — και απέχοντας από χειρισμούς στον σκοτεινό θάλαμο ή από ψηφιακές αλλοιώσεις, η Lutter συνομιλεί με τις βασικές αρχές της φωτογραφίας. Η κλίμακα, η υλικότητα και η χρονικότητα της διαδικασίας της δημιουργούν εικόνες που μεταμορφώνουν τα αρχαία θέματα, αποκαλύπτοντας την ομορφιά τους με πρωτόγνωρους, εντυπωσιακά σύγχρονους τρόπους.

Η Lutter τραβάει τις φωτογραφίες της με φωτογραφικές μηχανές χωρίς φακούς και με μικροσκοπικό διάφραγμα, τις οποίες κατασκευάζει η ίδια αξιοποιώντας σαν camera obscura αντικείμενα που κυμαίνονται από μπαούλα ως κοντέινερ και ολόκληρα δωμάτια. Τοποθετώντας φωτοευαίσθητο χαρτί στο πίσω τοίχωμά τους, χρησιμοποιεί μεγάλους χρόνους έκθεσης που μπορεί να διαρκούν από ώρες έως και μήνες. Οι τελικές εικόνες είναι μοναδικές: απευθείας αποτυπώσεις του φωτεινού ίχνους των θεμάτων της σε αρνητική τονικότητα, με ουρανούς απιθάνως σκοτεινούς και γωνιές κτιρίων κρυμμένες στη σκιά να μεταμορφώνονται σε εκτυφλωτικό λευκό.

Courtesy of Gagosian Ναός του Ποσειδώνα, Paestum, XXIII: 25 Οκτωβρίου 2015.

Η γοητεία την οποία ασκεί ο χρόνος στην Lutter την έχει οδηγήσει σε τόπους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, από σύγχρονα αστικά τοπία έως αρχαιολογικούς χώρους. Οι εικόνες της είναι διαλογισμοί στην ιστορία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και στην ανθεκτικότητα των δομημένων κατασκευών. Για να φωτογραφίσει τους δωρικούς ναούς της Ποσειδωνίας το , η Lutter χρησιμοποίησε σαν φωτογραφική μηχανή ένα μεγάλο κοντέινερ, δημιουργώντας εκτεταμένες εικόνες που λειτουργούν ως σχόλιο στην κλίμακα της μνημειώδους αρχιτεκτονικής. Στις εικόνες των ναών της κλασικής εποχής έρχονται ως συμπλήρωμα φωτογραφίες ελληνικών και ρωμαϊκών γλυπτών από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (2012–13) που απεικονίζουν επί μέρους αγάλματα και συλλογές μικρότερων έργων σε μια προθήκη, συλλαμβάνοντας ταυτόχρονα αρχαία θραύσματα και τους γύρω εκθεσιακούς χώρους.

Courtesy of Gagosian Μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης, 21 Οκτωβρίου 2012.

Τα έργα αυτά συνδέονται με εκείνα της πιο πρόσφατης έκθεσης που έχει πραγματοποιήσει η Lutter σε μουσειακό χώρο, και συγκεκριμένα στο Los Angeles County Museum of Art (), με τίτλο Museum in the Camera, που παρουσιάζουν μεγάλης κλίμακας εικόνες της αρχιτεκτονικής, των αιθουσών και των συλλογών του μουσείου τις οποίες φωτογράφισε κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής της εκεί.

Η έκθεση Fragments of Time Past θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου και θα συνοδεύεται από ένα βιβλίο με τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση καθώς και ένα δοκίμιο της Jean Dykstra.