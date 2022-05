Summer Senses Luxury Resort | Ανοίγει ξανά τις πύλες του στην Πάρο

To Summer Senses Luxury Resort υποδέχεται για 4η χρονιά παλιούς και νέους φίλους στην Πάρο, ανοίγοντας τις πόρτες του στις 13 Μαΐου 2022! Η αιγαιοπελαγίτικη αρμονία του σχεδιασμού του και η προνομιακή τοποθεσία κοντά στη Μάρπησσα και πάνω από την παραλία της Πούντας αποτελούν εγγύηση για μοναδικές luxury διακοπές. Με φόντο το καταγάλανο Αιγαίο και τον ξάστερο ουρανό, οι φιλοξενούμενοι του Summer Senses Luxury Resort θα ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής και γαστρονομίας, καθώς μια επίσκεψη στο εστιατόριο Galazia Hytra θα τους καλωσορίσει στην ελληνική high-end κουζίνα με γεύσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Οι διεθνείς διακρίσεις

Καθιερωμένο πλέον ως το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Πάρου και αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις (Condé Nast Readers' Choice Awards, TripAdvisor Travellers’ Choice Best of the Best, Tablet Hotels, a Michelin® Experience), το Summer Senses Luxury Resort εντάχθηκε στα Small Luxury Hotels of the World™, της διεθνούς αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και στο Condé Nast Johansens®. Η φιλοσοφία του Summer Senses Luxury Resort για ξεχωριστές, high-end εμπειρίες ταυτίζεται απόλυτα με εκείνη των SLH που διαθέτουν στο portfolio τους μοναδικά ξενοδοχεία με τα υψηλότερα πρότυπα πολυτέλειας και ευεξίας. Άλλωστε το ξενοδοχείο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη όλου του ξενοδοχειακού σκηνικού στο νησί της Πάρου.

Η διαμονή

Επιλέξτε ανάμεσα στα πολυτελή δωμάτια και σουίτες που θα φιλοξενήσουν τις διακοπές σας και αφήστε τις αισθήσεις σας να παρασυρθούν από τα αρώματα και τα χρώματα του νησιού. Χαλαρώστε δίπλα στις μεγαλοπρεπείς πισίνες του ξενοδοχείου και απολαύστε ένα απεριτίφ με φόντο το ανεπιτήδευτο κυκλαδίτικο τοπίο. Ξυπνήστε σε μια από τις minimal αισθητικής σουίτες με την ιδιωτική πισίνα και αφεθείτε στη μαγεία της πανοραμικής θέας προς την Ίο, τα Κουφονήσια και τη Νάξο. Γνωρίστε το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι μέσα από την εμπειρία του Summer Senses Luxury Resort.

Οι γεύσεις

Στο Summer Senses Luxury Resort οι γαστρονομικές επιλογές της ελληνικής κουζίνας με έντονη εντοπιότητα και εποχικότητα και η ενδιαφέρουσα wine list συμπληρώνουν ιδανικά μια ευδυλλιακή απόδραση στη γραφική Πάρο.

Ξεκινήστε από τη δημοφιλή Galazia Hytra (ανοίγει την 1η Ιουνίου), που έχει πλέον κατακτήσει την Πάρο και τις Κυκλάδες, ακολουθώντας πιστά το συγγενικό της και βραβευμένο με αστέρι Michelin® εστιατόριο Hytra στην Αθήνα. Οι δημιουργικές ερμηνείες ελληνικών κλασικών πιάτων και η εξαιρετική πρώτη ύλη συνθέτουν ένα κορυφαίο μενού που καθηλώνει με την απλότητά του. Η εμπειρία απογειώνεται από τη θέα στο γραφικό λιμάνι στο Πίσω Λιβάδι και στα φώτα της Νάξου.

Συνεχίζοντας στο all day restaurant Gaia, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να απολαύσουν υπέροχο πρωινό για μια μέρα γεμάτη ενέργεια, comfort νοστιμιά για το μεσημεριανό γεύμα και δείπνο με δημιουργικό προσανατολισμό - πάντα με φόντο το άπειρο γαλάζιο του Αιγαίου.

Στο all day Hydor Pool Bar θα αρχίσετε τη μέρα σας δοκιμάζοντας δροσερούς χυμούς και smoothies πλάι στην πισίνα, ενώ το βράδυ είναι το κατάλληλο μέρος για premium ποτά και tailor made κλασικά και signature cocktails κάτω από τον έναστρο κυκλαδίτικο ουρανό. Το Irida Lounge Bar με στιλ λιτό και απέριττο και απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο προσφέρεται για θερινά βράδια οινοποσίας με πληθώρα επιλογών από την Ελλάδα και τον κόσμο, καθώς και σαμπάνιες, αλλά και ελληνικούς και μεσογειακούς αφρώδες οίνους.

Το σπα

Τι καλύτερο από μια ολιστική θεραπεία για το σώμα και το πρόσωπο κατά τη διάρκεια των διακοπών; Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Anassa Spa by Idolo υπόσχονται να φροντίσουν ώστε οι επισκέπτες να ζήσουν μια εμπειρία ευεξίας που περιέχει από μασάζ, περιποιήσεις προσώπου και σώματος μέχρι ειδικές συνεδρίες για τη φροντίδα του σώματος μετά την έκθεση στον ήλιο! Επιπλέον, για αυτούς που επιθυμούν να κρατούν τη γραμμή τους όσο βρίσκονται εκτός της ρουτίνας τους, μια επίσκεψη στο Anassa Gym είναι ό,τι χρειάζονται για την καθημερινή τους άσκηση.

Οι εξορμήσεις

Ανακαλύψτε τις παραδεισένιες παραλίες της Πάρου, τα παρθένα καταγάλανα νερά και τις μυστικές τοποθεσίες για ιδιωτικές αποδράσεις με ορμητήριο το Summer Senses Luxury Resort! Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στα γραφικά χωριά του νησιού όπως η Μάρπησσα, ο Πρόδρομος και οι Λεύκες και να δοκιμάσετε τοπικά εδέσματα που θα σας αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ακόμη, στις παραλίες του νησιού οι φιλοξενούμενοι μπορούν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους κάνοντας water sports και απολαμβάνοντας τον ζεστό ήλιο!