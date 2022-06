The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes | Κυκλοφόρησε το teaser trailer του πρίκουελ της τριλογίας

Το πολυαναμενόμενο πρίκουελ της τριλογίας 'Hunger Games' με τίτλο 'The Ballad of Songbirds and Snakes' θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου 2023 και η Lionsgate κυκλοφόρησε κι επίσημα το πρώτο teaser trailer της ταινίας. Το teaser είχε προβληθεί για πρώτη φορά στο CinemaCon πριν ένα μήνα, όμως δόθηκε κι επίσημα στη δημοσιότητα από το κινηματογραφικό στούντιο μέσω του καναλιού του στο YouTube.

Το πρίκουελ της τριλογίας που κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 2020 βρίσκει τον 18χρονο Coriolanus Snow ως την τελευταία ελπίδα της οικογένειάς του που ενώ κάποτε ήταν περήφανη πλέον το στάτους της έχει πέσει μέσα στην μεταπολεμική πρωτεύουσα. Λίγο πριν των 10ων Hunger Games, ο νεαρός Snow αναλαμβάνει να γίνει μέντορας της Lucy Gray Bair, ενός κοριτσιού από την District 12 που θα συμμετάσχει στους αγώνες. Όταν όμως εκείνη τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω της τραγουδώντας και προκαλώντας με το θάρρος της στην τελετή, ο Snow πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει και πάλι την εύνοια του κόσμου υπέρ της. Η συνεργασία τους απέναντι στον χρόνο για να επιβιώσουν θα αποκαλύψει ποιος είναι το πτηνό που κελαηδά και ποιος το φίδι.

Η ημερομηνία πρεμιέρας στις 17 Νοεμβρίου θα είναι ίδια και με τα σίκουελ του Hunger Games, τα 'Catching Fire', 'Mockingjay Part One' και 'Mockingjay Part Two'. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει και πάλι ο Francis Lawrence ενώ το σενάριο είναι τουMichael Lesslie. Στον ρόλο του Snow θα δούμε τον Tom Blyth ενώ η Rachel Zegler θα υποδυθεί την Lucy Gray Baird.