Queen | Το "νέο" ακυκλοφόρητο τραγούδι του Freddie Mercury που θα ακούσουμε πολύ σύντομα

Πόσο φανταστικό θα ήταν να μπορούσαμε να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι του συγκροτήματος Queen, με την ξεσηκωτική φωνή του Freddie Mercury; Ίσως τελικά δεν είναι και τόσο απίθανο, αφού σύμφωνα με τα ιδρυτικά μέλη των Queen, Brian May και Roger Taylor, σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα νέο παλιό κομμάτι, που μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει κανείς, το οποίο είχαν ηχογραφήσει το 1989, 2 χρόνια πριν ο Mercury πεθάνει από τον ιό του HIV.

"Πράγματι βρήκαμε ένα μικρό διαμάντι από τον Freddie, το οποίο είχαμε κάπως ξεχάσει. Είναι φανταστικό. Για την ακρίβεια, είναι μία πραγματική ανακάλυψη", δήλωσε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Taylor. Όπως πρόσθεσε, το κομμάτι ήταν από τα "Miracle" sessions και πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Πιο αναλυτικά, το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί για το άλμπουμ του 1989, στο οποίο μπήκαν πολύ γνωστά κομμάτια, ωστόσο το συγκεκριμένο δεν είχε περάσει στην τελική ευθεία. Εδώ και πολύ καιρό τα μέλη του συγκροτήματος αμφιταλαντεύονταν για το αν θα το βγάλουν στη δημοσιότητα, καθώς στην αρχή φαινόταν σχεδόν αδύνατο να το σώσουν. Εν τέλει αποφάσισαν πως πρόκειται να το κυκλοφορήσουν, χάρη στην ομάδα των μηχανικών τους που τους βοήθησαν να το "φτιάξουν". "Είναι πολύ όμορφο, είναι συγκινητικό, ένα πολύ παθιασμένο κομμάτι", ανέφεραν ο Taylor και ο May.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα κυκλοφορεί ηχογραφημένα κομμάτια του παρελθόντος που δεν τα είχε ακούσει κανείς, καθώς το 2014 στο άλμπουμ τους "Queen Forever" είχαν προσθέσει τρία κομμάτια, τα "Let Me in Your Heart Again," "Love Kills," και "There Must Be More to Life Than This", το οποίο ήταν ηχογραφημένο με τον Michael Jackson.