Ο Ethan Hawke και ο Pedro Pascal θα πρωταγωνιστήσουν στο νέο γουέστερν του Pedro Almodóvar

Ο Ethan Hawke και ο Pedro Pascal θα είναι οι πρωταγωνιστές της νέας ταινία του Pedro Almodóvar, ένα γουέστερν που λέγεται ότι είναι η απάντηση του Ισπανού σκηνοθέτη στο ‘Brokeback Mountain’.

Τα γυρίσματα της ταινίας ‘Strange Way of Life’ θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο στην περιοχή Tabernas της Ισπανίας, την ίδια περιοχή δηλαδή που είχε γυριστεί και το ‘The Good, the Bad and the Ugly’ του 1966. Το γουέστερν θα γίνει σε συμπαργαωγή του Almodóvar, της εταιρείας παραγωγής του αδελφού του, Augustin Almodóvar, αλλά και τον γαλλικό οίκο Saint Laurent που θα σχεδιάσει και όλα τα κοστούμια των πρωταγωνιστών.

Ο Hawke και ο Pascal θα υποδύονται δύο μεσήλικες πιστολάδες που συναντιούνται μετά από πολύ καιρό, όμως ένας από τους δύο θα ξαναβιώσει αναμνήσεις από την εποχή που δούλευαν μαζί. Η πλοκή δεν έχει δοθεί πλήρης στη δημοσιότητα, όμως αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι του Πορτογάλου τραγουδιστή Amalia Rodrigues ‘Estranha Forma de Vida’ που εκφράζει συναισθήματα μελαγχολίας, άγχους και της δυσκολίας να ελέγξεις τις επιθυμίες σου.

Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές στο ‘Strange Way of Life’ θα παίζουν επίσης οι Jason Fernández, George Steane, Manu Ríos, José Condessa, Pedro Casablanc και Sara Salámo.