Ticket to Paradise | Julia Roberts και George Clooney στη νέα χιουμοριστική ρομαντική κομεντί του φετινού φθινοπώρου

Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο πολύ καλά, αφού πέρα από το ότι έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες, διατηρούν μία φιλία δεκαετιών, η Julia Roberts και ο George Clooney πήραν την απόφαση να συνεργαστούν ξανά, αυτή τη φορά όμως σε ρομαντική κομεντί, κάτι που είχαν να κάνουν και οι δύο πολύ καιρό.

Πιο αναλυτικά, οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τους πρώην συζύγους, που σε αντίθεση με την πραγματική ζωή, δεν έχουν κρατήσει καλές σχέσεις. Σύμφωνα με την υπόθεση, οι δυο τους ταξιδεύουν σε κάποιον εξωτικό προορισμό, καθώς η κόρη τους αποφάσισε να παντρευτεί. Πιστεύοντας πως πρόκειται να πετάξει τη ζωή της και να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της, οι δύο γονείς αποφασίζουν να κάνουν προσωρινά ανακωχή για να αποτρέψουν αυτό τον γάμο. Όπως βλέπουμε από τις σκηνές, διάφορα ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα λαμβάνουν χώρα στην προσπάθεια να καταστρέψουν τη σχέση του παιδιού τους.

Σύμφωνα με το Deadline τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ol Parker, που βρισκόταν πίσω από το Mamma Mia! Here We Go Again. Ειδικότερα, ο Clooney δήλωσε πως η ταινία είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και θυμίζει τις παλιότερες κομεντί. "Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Ol Parker είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός συγγραφέας και σκηνοθέτης και μας έγραψε ένα σενάριο και δεν έχω κάνει ρομαντική κομεντί από το One Fine Day.. Έχω κάνει κάποιες σαρκαστικές και σε αυτή η Julia κι εγώ έχουμε την ευκαιρία να είμαστε κακοί ο ένας στον άλλο με τον πιο αστείο τρόπο", είχε πει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

"Τη στιγμή που το διάβασα πηρα την Julia και τη ρώτησα, 'το πήρες' και εκείνη μου απάντησε ναι. Τότε τη ρώτησα, 'θα το κάνεις;' και εκείνη με ρώτησε 'εσύ θα το κάνεις;' και τότε είπα 'ναι, αν το κάνεις εσύ'. Οπότε ήταν ένα από αυτά τα τυχερά πράγματα", εξήγησε ο Clooney για την απόφασή του.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Οκτωβρίου.

Δείτε το trailer :