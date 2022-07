Eat Chic | Νέος σεφ στην κουζίνα του GB Roof Garden

Ίσως ένα από τα πλέον εμβληματικά εστιατόρια της Αθήνας, το GB Roof Garden στο rooftop της Μεγάλης Βρεταννίας, προσφέρει την Ακρόπολη στο πιάτο μας και συνάμα ένα αξέχαστο γαστρονομικό ταξίδι υψηλών αξιώσεων για κάθε λάτρη των ελληνικών γεύσεων στην πιο εκλεπτυσμένη τους εκδοχή. Το πανέμορφο GB Roof Garden λοιπόν και ο αγαπημένος όλων μας Executive Chef Αστέριος Κουστούδης έχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα νέα να μοιραστούν μαζί μας, αφού μόλις ανακοίνωσαν τον νέο τους Chef de Cuisine, τον καταξιωμένο σεφ Νίκο Λιόκα.

Ο διακεκριμένος Chef De Cuisine Νίκος Λιόκας, με πηγαία αγάπη και πάθος για τη μαγειρική, ξεκίνησε την καριέρα του με δυνατές συνεργασίες σε δημοφιλή εστιατόρια του Λονδίνου, όπως το Fera at Claridge’s, το Davies and Brook by Daniel Hamm και το Hide, όπου απέκτησε πολυετή εμπειρία και γνώσεις. Με γαστρονομικές επιρροές από τη μεσογειακή κουζίνα αναλαμβάνει τα ηνία της κουζίνας του GB Roof Garden σχεδιάζοντας ένα "fine comfort" μενού με μια ευρεία παλέτα γνήσιων γεύσεων και κάθε πιάτο που δημιουργεί είναι ένα νοσταλγικό γευστικό ταξίδι.

