House of the Dragon | Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του prequel του 'Game of Thrones'

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του ‘House of the Dragon’, της νέας σειράς του HBO που είναι prequel του Game of Thrones. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του HBO η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς θα είναι στις 21 Αυγούστου.

Η σειρά θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και θα είναι βασισμένη στο ‘Fire & Blood’ του George R.R.Martin που διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από την ιστορία του Game of Thrones.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα που έχει δηλώσει ότι έχει δει στιγμιότυπα από τη νέα σειρά και του άρεσαν πολύ, η πλοκή του House of the Dragon θα είναι ακόμα πιο "σκοτεινή" από αυτή του Game of Thrones και θα αφορά στον εμφύλιο πόλεμο στον οίκο Targaryen, ανάμεσα στα αδέλφια Aegon και Rhaenyra για τον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Στη σειρά θα πρωταγωνιστούν οι Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno και Rhys Ifans.