To "Dark Side of the Moon" των Pink Floyd στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Μια απρόσμενη συναυλία που επισκέπτεται τη "Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού" παρουσιάζουν στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 21.00, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών "Parklife" του ΚΠΙΣΝ.

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Dark Side of the Moon" τον Μάρτιο του 1973, μπαίνοντας στη μετά τον-Syd Barrett φάση της καριέρας τους, παραδίδοντας έναν δίσκο που έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρείται πλέον κλασικός.

Το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis, αλλά και τα κομμάτια του άλμπουμ, όπως τα "Money", "The Great Gig in the Sky" και "Us and Them", που ακούγονται το ίδιο φρέσκα ακόμη και σήμερα, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να εμπνέουν για νέες εκδοχές τους.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Συντελεστές: Αφροδίτη Πατουλίδου (σοπράνο), Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο). Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ. Προετοιμασία Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου. Μουσική Διεύθυνση: Στάθης Σούλης.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).