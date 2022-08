House of the Dragon | Ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν

Μπορεί το 'House of the Dragon', το prequel του Game of Thrones, να έκανε πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου όμως ήδη το HBO ανακοίνωσε επίσημα πως θα ανανεωθεί και για δεύτερη σεζόν.

Η σειρά συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια τηλεθεατές στο πρώτο του επεισόδιο, τους περισσότερες θεατές που έχει συγκεντρώσει πρεμιέρα σειράς στο HBO ποτέ.

"Είμαστε περισσότερο από περήφανοι για όσα κατάφερε η ομάδα του House of The Dragon στην πρώτη σεζόν” ανακοίνωσε η υπεύθυνη προγράμματος του HBO προσθέτοντας πως "το καστ μας και το συνεργείο είχε μια μεγάλη πρόκληση και τα κατάφερε σε όλες τις προσδοκίες, προσφέροντας μια σειρά που ήδη έχει εγκαθιδρυθεί ως must” και πως "δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε το επικό saga του House Targaryen με μια δεύτερη σεζόν”.

Η σειρά που αποτελείται από δέκα επεισόδια είναι βασισμένη στο βιβλίο του George R.R. Martin 'Fire & Blood' και διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, παρουσιάζοντας τον εμφύλιο πόλεμο στον οίκο των Targaryen που είναι γνωστός και ως 'Dance of Dragons'.